Конкурент для Малиновского. Аталанта арендовала румынского вингера

«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера «Пармы» Валентина Михэйлэ. Речь идет об аренде с обязательным выкупом за 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего румына 2 гола и 1 ассист в 13 матчах за «Парму» в Серии В. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.

Основная позиция Михэйлэ – левый вингер. Также может сыграть правого вингера и атакующего полузащитника, что делает его потенциальным конкурентом для Руслана Малиновского за место в составе.

Ранее «Аталанта» подписала еще одного левого вингера – Жереми Бога.