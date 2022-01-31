Конкурент для Малиновского. Аталанта арендовала румынского вингера

Валентин Михэйлэ стал игроком «Аталанты»

  • 31.01.2022 22:44
  • 1885 просмотров
  • 2 комментария
Конкурент для Малиновского. Аталанта арендовала румынского вингера
© ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о подписании вингера «Пармы» Валентина Михэйлэ. Речь идет об аренде с обязательным выкупом за 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего румына 2 гола и 1 ассист в 13 матчах за «Парму» в Серии В. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.

Основная позиция Михэйлэ – левый вингер. Также может сыграть правого вингера и атакующего полузащитника, что делает его потенциальным конкурентом для Руслана Малиновского за место в составе.

Ранее «Аталанта» подписала еще одного левого вингера – Жереми Бога.

Источник — ФК Аталанта Бергамо

(16 голосов)

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Комментарии
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    online
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 22:47
    +3
    Скорее Гозенса будут пытаться из него делать, чем он перейдет на фланг к Малиновскому.
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    Олег Олег, 31.01.2022 23:07
    0
    С каких пор вингеры для Малиновского конкуренты? Кажется я что-то пропустил...
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