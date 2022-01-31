«Не хватает слов». Король Испании поздравил Надаля с победой на Aus Open

Король Испании Филипп VI прокомментировал своего соотечественника Рафаэля Надаля с победой на Australian Open-2022:

«Рафаэль, нам уже не хватает слов, чтобы высказать все, что мы думаем. Нет никаких препятствий для тех, у кого нет лимитов».

Теперь на счету Надаля 21 титул на турнирах Большого шлема. Он стал единоличным рекордсменом по этому показателю.