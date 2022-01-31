Константин ВИВЧАРЕНКО: «Есть огромное желание играть»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от контрольного матча против «Лудогорца» (победа 4:1):

– Насколько показала игра, за выходные дни, проведенные в Киеве, футболисты не растеряли форму?

– Нет, конечно. Провели время с семьями, кто-то на базе. Перезагрузились – и с новыми силами приехали на второй сбор.

– Из-за повреждения Дубинчака ты много матчей сыграл полностью. Нет ли усталости уже?

- Нет. Есть огромное желание играть. Спасибо тренерскому штабу за доверие, буду делать все от себя зависящее.

– На что будет основная направленность нынешнего сбора? Сильно ли он будет отличаться от первого?

- Думаю, сейчас самое главное – набрать физические кондиции плюс подготовиться в тактическом и техническом планах.

– В матче с «Лудогорцем» на поле была принципиальная борьба, возникали стычки. Ожидали, что будет именно такая игра?

- Конечно, главный тренер предупредил нас, что это агрессивная команда, так что мы должны с первых минут настроиться. И результат на табло отражает наш настрой на сегодняшний матч.

- «Динамо» только приехало на второй сбор, не имея тренировок в последние дни, а «Лудогорец», наоборот, находится в Турции уже долгое время и завершает подготовительный этап. Итоговый счет – разница в классе или лучшая подготовленность нашей команды?

– Думаю, все в комплексе: и выше класс, и физические кондиции у нас на достаточно высоком уровне. Конечно, есть еще куда прибавлять, и с каждым днем ​​будем сильнее и сильнее.

– На втором сборе прибавилось несколько молодых игроков. Ты как «ветеран» из молодого поколения будешь помогать им адаптироваться?

– Для этого есть опытные игроки (улыбается). Я тоже молод, и мы все надеемся на их поддержку.