Константин ВИВЧАРЕНКО: «Есть огромное желание играть»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от контрольного матча против «Лудогорца» (победа 4:1):
– Насколько показала игра, за выходные дни, проведенные в Киеве, футболисты не растеряли форму?
– Нет, конечно. Провели время с семьями, кто-то на базе. Перезагрузились – и с новыми силами приехали на второй сбор.
– Из-за повреждения Дубинчака ты много матчей сыграл полностью. Нет ли усталости уже?
- Нет. Есть огромное желание играть. Спасибо тренерскому штабу за доверие, буду делать все от себя зависящее.
– На что будет основная направленность нынешнего сбора? Сильно ли он будет отличаться от первого?
- Думаю, сейчас самое главное – набрать физические кондиции плюс подготовиться в тактическом и техническом планах.
– В матче с «Лудогорцем» на поле была принципиальная борьба, возникали стычки. Ожидали, что будет именно такая игра?
- Конечно, главный тренер предупредил нас, что это агрессивная команда, так что мы должны с первых минут настроиться. И результат на табло отражает наш настрой на сегодняшний матч.
- «Динамо» только приехало на второй сбор, не имея тренировок в последние дни, а «Лудогорец», наоборот, находится в Турции уже долгое время и завершает подготовительный этап. Итоговый счет – разница в классе или лучшая подготовленность нашей команды?
– Думаю, все в комплексе: и выше класс, и физические кондиции у нас на достаточно высоком уровне. Конечно, есть еще куда прибавлять, и с каждым днем будем сильнее и сильнее.
– На втором сборе прибавилось несколько молодых игроков. Ты как «ветеран» из молодого поколения будешь помогать им адаптироваться?
– Для этого есть опытные игроки (улыбается). Я тоже молод, и мы все надеемся на их поддержку.
Источник — ФК Динамо Киев
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