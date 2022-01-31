14-летняя украинка Котляр выиграла турнир в Тунисе

В финале турнира была обыграна первая сеяная

  • 31.01.2022 20:20
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14-летняя украинка Котляр выиграла турнир в Тунисе
© ФТУ. Елизавета Котляр

14-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр выиграла турнир ITF WTT Juniors второй категории в Тунисе. В финале была разгромлена первая сеяная Наташа Шу – 6:1, 6:0.

Для нее это уже третий одиночный титул в международной серии соревнований до 18 лет. Предыдущие два были завоеваны в 2021 году в Бишкеке.

В 2019 году Котляр дошла до финала турнира Junior Orange Bowl.

Источник — Федерация тенниса Украины

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