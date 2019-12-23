Елизавета Котляр дошла до финала турнира Junior Orange Bowl

Украинская теннисистка Елизавета Котляр дошла до финала на престижном юниорском турнире в США под названием Junior Orange Bowl.

В финальном матче турнира во Флориде 12-летняя днепрянка, получившая пятый номер посева, проиграла своей ровеснице из России Мирре Андреевой: 1:6, 3:6.

Напомним, что Котляр - первая украинская теннисистка с 2015 года в финале Junior Orange Bowl: четыре года назад победу на турнире одержали Дарья Лопатецкая (U12) и Марта Костюк (U14). В 2017 году Маргарита Белоконь стала финалисткой Orange Bowl среди игроков до 18 лет.