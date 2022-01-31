ВИДЕО. Как Трубин парировал пенальти в матче с Црвеной Звездой

Украинский голкипер «Шахтера» не дал Павкову сравнять счет в поединке

  • 31.01.2022 18:10
  • 1857 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Трубин парировал пенальти в матче с Црвеной Звездой
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

20-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин отразил пенальти в товарищеском поединке против «Црвены Звезды» (3:2).

На 78-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу «Шахтера» Степаненко сбил Бакайоко в своей штрафной. К мячу подошел Павков, но Трубин парировал удар в правый от себя угол.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Andrey111, 31.01.2022 18:21
    +5
    Молодец⚽🙌
    Ссылка
    online
    ona_proigraet, 31.01.2022 18:54
    +2
    круто среагировал!
    Ссылка
    online
    Face Control, 31.01.2022 19:23
    +1
    Ссылка
    online
    Александр Купцов, 31.01.2022 19:38
    0
    Вообще весь матч на 5+ отработал Толянчик Первый гол забивали с нарушением на нем...судейка в сербии снимает квартиру, скот😂😂
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности