ВИДЕО. Как Трубин парировал пенальти в матче с Црвеной Звездой

20-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин отразил пенальти в товарищеском поединке против «Црвены Звезды» (3:2).
На 78-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу «Шахтера» Степаненко сбил Бакайоко в своей штрафной. К мячу подошел Павков, но Трубин парировал удар в правый от себя угол.
Источник — Футбол 1/2/3
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