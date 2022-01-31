ВИДЕО. Как Трубин парировал пенальти в матче с Црвеной Звездой

20-летний украинский вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин отразил пенальти в товарищеском поединке против «Црвены Звезды» (3:2).

На 78-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу «Шахтера» Степаненко сбил Бакайоко в своей штрафной. К мячу подошел Павков, но Трубин парировал удар в правый от себя угол.