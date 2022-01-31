ВИДЕО. Как Давид Нерес забил свой первый гол за Шахтер

Новичок «горняков» удачно добил мяч после удара Майкона в перекладину в игре против «Црвены Звезды»

  • 31.01.2022 16:36
  • 2704 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Давид Нерес забил свой первый гол за Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Давид Нерес

24-летний бразильский вингер Давид Нерес, который перешел из «Аякса» в «Шахтер» этой зимой, забил свой первый гол за донецкий клуб.

На 18-й минуте товарищеского поединка против «Црвены Звезды» Нерес удачно добил мяч в ворота после удара Майкона в перекладину со штрафного, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83, 31.01.2022 16:53
    +1
    Блин,как не хватает таких(простых,рабочих,пусть не очень красивых) но решающих голов в ворота ТОПОВ!!!!
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