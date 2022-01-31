ВИДЕО. Как Давид Нерес забил свой первый гол за Шахтер

24-летний бразильский вингер Давид Нерес, который перешел из «Аякса» в «Шахтер» этой зимой, забил свой первый гол за донецкий клуб.

На 18-й минуте товарищеского поединка против «Црвены Звезды» Нерес удачно добил мяч в ворота после удара Майкона в перекладину со штрафного, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.