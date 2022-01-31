Игорь КОСТЮК: «Мы для того и работаем, чтобы игроки были в резерве Динамо»

Наставник «Динамо» U19 Игорь Костюк прокомментировал контрольный поединок своих подопечных со сборной Ирака U19, в котором киевляне уверенно победили со счетом 3:0.

- У ребят были определенные задания в плане организации игры, они уже подходят к максимальному уровню готовности, которую мы хотим видеть в игре против «Депортиво». Не все было идеальным, но многое получалось.

- Обратил на себя внимание Близниченко, который сделал два ассиста и забил мяч. Насколько вероятно, что он сыграет на этой непривычной для себя позиции?

- Эта позиция для него вполне привычна. Витя – крайний полузащитник, просто мы его использовали как нападающего, когда были проблемы в зоне инсайда. Так что это обычная для него позиция, на которой он и проявил себя изначально. У Вити непростой характер, мы с ним много разговаривали. Он и сам понимает, что есть определенные проблемы в отношении. Он старается с ними справиться и стать профессионалом, поскольку не всегда делает то, что мы хотим видеть, и то, что нужно ему для прогресса, чтобы быть топ-игроком.

- Оцените функциональное состояние своих подопечных на данный момент.

- Вся команда была готова играть 90 минут, просто решили дать всем ребятам игровую практику. В таких играх, когда есть напряжение, нужно посмотреть в деле футболистов, которые готовы выйти на замену и усилить игру.

- Тугай отправился в первую команду, для вас это потеря?

- Мы видим определенные проблемы во время сборов, игроки получают травмы. Его привлечение к первой команде как раз связано с повреждениями Нещерета и Моргуна, когда понадобился еще один вратарь. Мы для того и работаем, чтобы игроки из команды U19 всегда находились в резерве у основной команды. Я рад, что Илариона вызвали, думаю, для него это будет хороший опыт.

- Также к первой команде привлечен Яцык, с чем связан его вызов?

- Очевидно, главный тренер хочет посмотреть его в деле у себя в команде. И Тугай, и Яцык – игроки нашей команды, они готовятся к игре с «Депортиво» и, надеюсь, поедут вместе с нами в Испанию. Та же ситуация и с Вивчаренко. Если тренер не отпустит его к нам, будем выходить из ситуации, подойдем к этому со всей ответственностью и заменим Костю на его позиции.

- В вашей команде тренируются четверо игроков из академии «Динамо», кого еще планируете привлечь? На кого сможете рассчитывать во второй половине сезона?

- Ребятам из команды U16 еще физиологически рано с нами работать. Но я много общаюсь с тренером этой команды Алексеем Дроценко, благодаря чему имею информацию по всем его подопечным. Мы уже начинаем смотреть в эту сторону. Мне кажется, этот вопрос будет более актуален летом.

- Можете объяснить суть и важность одного из базовых упражнений вашей команды – 8x6 с прессингом?

- Команда отрабатывает прессинг, расположение и подстраховку наших игроков во время прессинга. Агрессивность, максимальные усилия – это основные моменты, которые мы оттачиваем и закладываем в тренировочном процессе.

Второй момент – это действия команды под прессингом соперников. В спарринге со сборной Ирака мы видели неплохие моменты, когда наша команда выходила из-под прессинга. Мы просили ребят быстро разворачивать мяч с фланга на фланг и искать передачи между линиями. Вчера в некоторых моментах это неплохо получалось.

- Юношеская сборная Ирака оказалась качественным соперником?

- Это достойный соперник. Они старались высоко прессинговать и достаточно большое количество времени играли первым номером. Нам сейчас нужны такие соперники. По владению мячом и техническому оснащению их стиль игры похож на тот, который исповедуют испанцы.