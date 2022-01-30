Динамо U-19 всухую разгромило сборную Ирака U-19

Киевская команда отправила в ворота соперников три безответных мяча

  • 30.01.2022 18:20
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Динамо U-19 всухую разгромило сборную Ирака U-19
© ФК Динамо Киев

В третьем по счету спарринге из пяти, запланированных на тренировочный сбор «Динамо» U19 в Турции, подопечные Игоря Костюка встретились с юношеской сборной Ирака.

В последний момент была изменена арена, на которой должен был состояться матч. Поле спортивного центра Emirhan не справилось с осадками. Впрочем, организаторы быстро нашли замену, и игра состоялась на стадионе Evrenseki, где в этом году еще не проводилось ни одной тренировки или матча.

Этот организационный момент не отразился на игре команды Игоря Костюка, которая со стартовых минут демонстрировала свой футбол и быстро открыла счет в матче. На шестой минуте Близниченко прострелил с правого фланга в центр штрафной, Кирилл Попов первым касанием как следует не попал по мячу, но таким образом убрал двух защитников из четырех, которые его окружали, а вторым касанием пробил мимо голкипера.

После пропущенного мяча юношеская сборная Ирака активизировалась и в последующие десять минут создала несколько опасных моментов у ворот киевлян. Однако надежно играл на последнем рубеже Илларион Тугай, который несколько раз спас свою команду от пропущенного мяча. Особенно опасен был момент на 18-й минуте, когда форвард сборной Ирака стрелял по воротам метров с 10-ти.

Динамовцы ответили опасным выпадом Близниченко, который завершил атаку ударом, однако не попал в створ ворот.

В середине тайма соперники на время прижали динамовцев к воротам, исполнив несколько угловых подряд, однако динамовцы выдержали этот напор и ответили своим результативным корнером. Близниченко исполнил навес с правого угла на ближнюю штангу, откуда Попов элегантным ударом головой перекинул голкипера, отправив мяч под перекладину.

Перед тем как покинуть поле в перерыве, Тугай совершил еще один сейв. Он, а также Александр Яцык были заменен в перерыве. Завтра они присоединятся к основной команде, которая прибудет в Турцию на свой второй сбор и проведет первый контрольный матч.

Со стартовых минут второго тайма киевляне играли активно и начали создавать новые моменты у ворот иракцев. Опасно врывался в штрафную соперников Попов, наносил удар в створ после навеса корнера Дячук. Однако забить гол удалось одному из самых активных в составе «Динамо» Близниченко. На 57-й минуте позиционная атака киевлян завершилась прострелом Танчака с левого фланга, на который откликнулся на дальнем углу вратарской именно Близниченко и расстрелял ворота.

В оставшееся время «бело-синие» уверенно контролировали игру. Однако без работы не остался и Денис Игнатенко – на 77-й минуте он совершил два подряд сейва, сохранив ворота киевлян на замке.

В итоге – 3:0 – уверенная победа «Динамо» в третьем контрольном матче на турецком сборе.

«Динамо» U19 – сборная Ирака U19 – 3:0
Голы: Попов, 6, 34, Близниченко, 54

Состав «Динамо»: Тугай (Игнатенко, 46) – Малыш (Опанасенко, 77), Дячук, Филатов (Леднев, 81), Танчак – Мельниченко (Скрипник, 69), Яцык (Гаджук, 46), Царенко (Балаба, 7), Близниченко (Горбач, 73), Диалло (Кремчанин, 77) – Попов (Уваров, 64)

Источник — ФК Динамо Киев

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