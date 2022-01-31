С Нересом и Мудриком. Известен состав Шахтера на матч с Црвеной Звездой

Стартовый свисток поединка прозвучит в понедельник, 31 января, в 16:00

  • 31.01.2022 15:16
  • 1138 просмотров
  • 2 комментария
С Нересом и Мудриком. Известен состав Шахтера на матч с Црвеной Звездой
© ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 31 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» на учебно-тренировочных сборах.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Шахтера»: Трубин — Додо, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Мораес, Нерес, Мудрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Црвена Звезда».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 31.01.2022 15:33
    +1
    Удачи Шахтёр, удачи лучшие!
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    online
    potemkin78, 31.01.2022 15:30
    0
    защита прям радует
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