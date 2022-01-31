С Нересом и Мудриком. Известен состав Шахтера на матч с Црвеной Звездой

В понедельник, 31 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» на учебно-тренировочных сборах.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Шахтера»: Трубин — Додо, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Мораес, Нерес, Мудрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Црвена Звезда».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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