ФОТО. Нет времени на отдых. Динамо прилетело в Турцию

После двух часов в воздухе делегация киевского «Динамо» приземлилась в аэропорту Анталии.
Времени для отдыха у команды не будет — уже сегодня начинается насыщенная игровая программа второго сбора. В 17:00 (по киевскому времени) «Динамо» проведет первый контрольный матч на турецком сборе, соперником в котором станет лидер чемпионата Болгарии — «Лудогорец».
Источник — ФК Динамо Киев
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