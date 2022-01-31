ФОТО. Нет времени на отдых. Динамо прилетело в Турцию

После двух часов в воздухе делегация киевского «Динамо» приземлилась в аэропорту Анталии.

Времени для отдыха у команды не будет — уже сегодня начинается насыщенная игровая программа второго сбора. В 17:00 (по киевскому времени) «Динамо» проведет первый контрольный матч на турецком сборе, соперником в котором станет лидер чемпионата Болгарии — «Лудогорец».