Лига шампиньонов. УЕФА судится с пиццерией из-за названия пиццы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал судебное разбирательство с немецкой пиццерией Pizza Wolke.
УЕФА подал в суд из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с турниром Лига чемпионов (Champions League).
Пиццерия в своем Instagram-аккаунте опубликовала письмо из суда и отметила, что обращение из УЕФА значит, что они на правильном пути.
Напомним, ранее УЕФА проиграл промежуточную апелляцию по делу против Европейской Суперлиги.
Источник — Sport.ua
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