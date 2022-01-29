УЕФА проиграл промежуточную апелляцию по делу против Европейской Суперлиги

Суд в Мадриде отклонил ходатайство УЕФА об отстранении от дела судьи

  • 29.01.2022 06:10
  • 98 просмотров
  • 0 комментариев
УЕФА проиграл промежуточную апелляцию по делу против Европейской Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Суд в Мадриде отклонил ходатайство УЕФА об отстранении от дела судьи, вынесшего судебный запрет в защиту Европейской Суперлиги.

Судья Мануэль Руис де Лара встал на сторону Суперлиги и трех ее клубов («Реал» Мадрид, «Барселона» и «Ювентус»), когда в прошлом году они подали иск с требованием прекратить дисциплинарное разбирательство УЕФА против них.

Руис де Лара передал дело в Европейский суд (ЕСС), который решит, защищена ли Суперлига законодательством ЕС, и постановил, что клубы пока что не должны подвергаться наказанию.

Впоследствии УЕФА потребовал отвода судьи, заявив о нарушениях, состоящих в том, как он вел дело. На текущей неделе этот запрос был отклонен провинциальным судом Мадрида, который установил, что Руис де Лара действовал правильно, и обязал УЕФА оплатить судебные издержки и штраф.

В ближайшие несколько месяцев Европейский суд вынесет решение по сути – по вопросу о том, является ли контроль УЕФА над европейским футболом монополией в нарушение закона о конкуренции.

В общей сложности 12 ведущих европейских клубов во главе с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом объявили о планах по созданию Суперлиги в апреле 2021 года. Проект, казалось, развалился, когда 9 клубов, в том числе 6 из Премьер-лиги, заявили, что отказываются от участия в ESL. Это произошло почти сразу, через несколько дней после ожесточенного сопротивления со стороны болельщиков, политиков и футбольных руководящих органов.

Тем не менее, президент «Реала» Флорентино Перес пообещал, несмотря ни на что, реализовать свои планы, заявив, что реформы Лиги чемпионов УЕФА недостаточно для защиты будущего футбола. В ноябре он заявил на ежегодном общем собрании клубов, что УЕФА нужно напомнить, что такое «Реал» Мадрид: «Суды защитили Суперлигу, обязав УЕФА отменить их дисциплинарные процессы. Испанское правосудие передало дело в европейские суды, которые вынесут обязательное решение о монополии УЕФА».

Источник — ESPN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности