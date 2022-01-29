УЕФА проиграл промежуточную апелляцию по делу против Европейской Суперлиги

Суд в Мадриде отклонил ходатайство УЕФА об отстранении от дела судьи, вынесшего судебный запрет в защиту Европейской Суперлиги.

Судья Мануэль Руис де Лара встал на сторону Суперлиги и трех ее клубов («Реал» Мадрид, «Барселона» и «Ювентус»), когда в прошлом году они подали иск с требованием прекратить дисциплинарное разбирательство УЕФА против них.

Руис де Лара передал дело в Европейский суд (ЕСС), который решит, защищена ли Суперлига законодательством ЕС, и постановил, что клубы пока что не должны подвергаться наказанию.

Впоследствии УЕФА потребовал отвода судьи, заявив о нарушениях, состоящих в том, как он вел дело. На текущей неделе этот запрос был отклонен провинциальным судом Мадрида, который установил, что Руис де Лара действовал правильно, и обязал УЕФА оплатить судебные издержки и штраф.

В ближайшие несколько месяцев Европейский суд вынесет решение по сути – по вопросу о том, является ли контроль УЕФА над европейским футболом монополией в нарушение закона о конкуренции.

В общей сложности 12 ведущих европейских клубов во главе с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом объявили о планах по созданию Суперлиги в апреле 2021 года. Проект, казалось, развалился, когда 9 клубов, в том числе 6 из Премьер-лиги, заявили, что отказываются от участия в ESL. Это произошло почти сразу, через несколько дней после ожесточенного сопротивления со стороны болельщиков, политиков и футбольных руководящих органов.

Тем не менее, президент «Реала» Флорентино Перес пообещал, несмотря ни на что, реализовать свои планы, заявив, что реформы Лиги чемпионов УЕФА недостаточно для защиты будущего футбола. В ноябре он заявил на ежегодном общем собрании клубов, что УЕФА нужно напомнить, что такое «Реал» Мадрид: «Суды защитили Суперлигу, обязав УЕФА отменить их дисциплинарные процессы. Испанское правосудие передало дело в европейские суды, которые вынесут обязательное решение о монополии УЕФА».