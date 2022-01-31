Сикан в воскресенье прошел медосмотр в клубе второй Бундеслиги

Сегодня должен состояться трансфер

  • 31.01.2022 13:25
  • 2115 просмотров
  • 4 комментария
Сикан в воскресенье прошел медосмотр в клубе второй Бундеслиги
© ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Клуб второго немецкого дивизиона «Ганза» (Росток) берет в аренду до конца сезона украинского нападающего «Шахтера» Данила Сикана.
 
Сообщается, что 20-летний футболист в воскресенье вечером прошел медосмотр в немецком клубе, осталось уладить формальности.
 
Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за 150 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
 
Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

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Источник — Bild

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Комментарии
Сначала:
    bassofon, 31.01.2022 14:10
    +4
    Олександр Мартинюк, 31.01.2022 13:59
    Буде перший збірник з 2 Бундесліги.  Петраков його ж обожнює)
    Воронин играл за сборную и за Майнц из второй лиги.
    Ссылка
    Олександр Мартинюк, 31.01.2022 13:59
    +2
    Буде перший збірник з 2 Бундесліги.  Петраков його ж обожнює)
    Ссылка
    OKs100, 31.01.2022 14:00
    +1
    Олександр Мартинюк, 31.01.2022 13:59
    Буде перший збірник з 2 Бундесліги.  Петраков його ж обожнює)
    Вторая Бундеслига будет посильнее нашего УПЛ, за исключением двух клубов.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 31.01.2022 14:37 (изменен)
    0
    2 ліга че ж не третя, а як УПЛ
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