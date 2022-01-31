Сикан в воскресенье прошел медосмотр в клубе второй Бундеслиги

Клуб второго немецкого дивизиона «Ганза» (Росток) берет в аренду до конца сезона украинского нападающего «Шахтера» Данила Сикана.



Сообщается, что 20-летний футболист в воскресенье вечером прошел медосмотр в немецком клубе, осталось уладить формальности.



Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за 150 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.



Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

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