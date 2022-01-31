На сборе в Турции Львов оказался без форвардов

В пяти спаррингах на зарубежном этапе подготовки львовяне смогли забить лишь один гол.

Такой низкой результативности есть объяснение. Лидер нападения Назарий Ныч уже продолжительное время восстанавливается после операции на плече.

Пока что не могут помочь «Львову» еще два форварда: зимний новичок Владислав Бугай - из-за повреждения, а легионер Эрнест перешел в аравийский «Наджран» на правах аренды.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 17 очков.

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