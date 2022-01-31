Защитник Динамо: «Я не травмировался, это плановая операция»

Владимир Костевич опроверг информацию, что надолго выбыл из строя

  • 31.01.2022 13:08
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Защитник Динамо: «Я не травмировался, это плановая операция»
© ФК Лех Познань. Владимир Костевич

Защитник «Динамо» Владимир Костевич опроверг информацию, что повредил мениск и надолго выбыл из строя.
 
– Читал, что я травмировался, но это плановая операция, продолжение первой. Чуть-чуть подправили мениск, ничего серьезного, косметическая операция. Я сейчас восстанавливаюсь, операция была 11 января.
 
– Где проведете вторую часть сезона?
– Пока не знаю. Буду думать об этом уже ближе к возвращению на поле. После травмы мне нужно играть, поэтому нужна команда, в которой у меня будет стабильная игровая практика.
 
– Летом вы могли перейти в «Днепр-1». Теперь есть такой вариант?
– Я еще не говорил о моих будущих командах. Поиском клуба и разговорами о контрактах начну заниматься 31 января.
 
– Возвращение в «Карпаты» не рассматриваете?
– Я еще вообще никаких вариантов не рассматривал. У меня были вопросы реабилитации, сейчас я выхожу на финальную стадию обновления. Только сейчас начну заниматься вопросом трудоустройства.
 
– Что чувствует футболист, который уже больше года не может играть в футбол из-за травм?
– Я соскучился по футболу, но не теряю времени, а работаю над своими слабыми сторонами. Многое подтянул. Готовлюсь, когда получу шанс выйти на поле, – сказал Костевич.

Источник — Трибуна

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