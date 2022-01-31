Источник: Заря не интересуется молодым форвардом Динамо

Владислав Ванат не входит в список трансферных целей Виктора Скрипника

  • 31.01.2022 12:18
  • 840 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Заря не интересуется молодым форвардом Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат не входит в трансферные планы «Зари».
 
По информации источника, даже если футболист не сможет проявить себя на втором сборе киевлян в Турции, Владислав не будет рассматриваться луганским клубом для дальнейшего продолжения карьеры в команде Виктора Скрипника.
 
Первую часть нынешнего сезона Ванат на правах аренды провел в одесском «Черноморце», за который забил три гола и отдал одну передачу в 17 матчах чемпионата Украины.
 
Ранее Владислав Ванат улетел с киевлянами в на второй зимний сбор в Турцию.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 31.01.2022 12:43
    0
    анти-реклама тоже реклама деревьев , наверное заинтересованность сайта не плохая.
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 31.01.2022 12:20
    0
    Заря - своих уже воспитывайте в конце-то концов!!!
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