Источник: Заря не интересуется молодым форвардом Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат не входит в трансферные планы «Зари».
По информации источника, даже если футболист не сможет проявить себя на втором сборе киевлян в Турции, Владислав не будет рассматриваться луганским клубом для дальнейшего продолжения карьеры в команде Виктора Скрипника.
Первую часть нынешнего сезона Ванат на правах аренды провел в одесском «Черноморце», за который забил три гола и отдал одну передачу в 17 матчах чемпионата Украины.
Ранее Владислав Ванат улетел с киевлянами в на второй зимний сбор в Турцию.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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