Источник: Заря не интересуется молодым форвардом Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат не входит в трансферные планы «Зари».



По информации источника, даже если футболист не сможет проявить себя на втором сборе киевлян в Турции, Владислав не будет рассматриваться луганским клубом для дальнейшего продолжения карьеры в команде Виктора Скрипника.



Первую часть нынешнего сезона Ванат на правах аренды провел в одесском «Черноморце», за который забил три гола и отдал одну передачу в 17 матчах чемпионата Украины.



Ранее Владислав Ванат улетел с киевлянами в на второй зимний сбор в Турцию.