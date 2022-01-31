Ньюкасл подпишет основного защитника Астон Виллы

«Ньюкасл» в ближайшее время усилится защитником «Астон Виллы» Мэттом Таргеттом.

Как сообщает The Sun, стороны договорились о переходе.

Клуб из Бирмингема согласился расстаться с игроком, поскольку ранее «Астон Вилла» приобрела на его позицию Люка Диня за 25 млн фунтов.

26-летний Таргетт выходил в стартовом состав в 17 из 21 игр «Виллы» в этом сезоне, но в последних двух матчах оставался на скамейке запасных. Его контракт с бирмингемцами рассчитан до 2025 года.

Ранее «Ньюкасл» подписал бразильского хавбека «Лиона» за 50 млн евро.