Директор Полесья рассказал, как возникла идея пригласить в команду Усика

Директор «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сыграет за житомирский клуб.



— Расскажите, как возникла идея, чтобы Усик сыграл за «Полесье» на турнире Winter Cup?

— Он хороший друг президента нашего клуба (президент «Полесья» – Геннадий Буткевич - прим.). После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, который выступил спонсором этого турнира наряду с Александром Ярославским и телеканалами «Футбол», возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду. Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за «Таврию». Кроме того, у самого Усика было желание сыграть за «Полесье». Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение.



— Усик уже тренировался с футболистами «Полесья»?

— Пока еще нет.



— «Полесье» рассматривает вариант, чтобы предложить Усику профессиональный контракт?

— Будем рассматривать. Если он усилит нашу команду – будем предлагать, если нет, – просто дадим шанс попробовать себя в футболе.



— С каким известным футболистом вы могли бы сравнить Усика?

— Тяжело сказать. Возможно, с Каримом Бензема.



— Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Он будет выходить в старте или на замену?

— Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите.