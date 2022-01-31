Директор Полесья рассказал, как возникла идея пригласить в команду Усика

Владимир Загурский подтвердил, что известный боксер собирается попробовать себя в футболе

  • 31.01.2022 11:56
  • 2335 просмотров
  • 7 комментариев
Директор Полесья рассказал, как возникла идея пригласить в команду Усика
© Инстаграм. Александр Усик

Директор «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сыграет за житомирский клуб.
 
— Расскажите, как возникла идея, чтобы Усик сыграл за «Полесье» на турнире Winter Cup?
— Он хороший друг президента нашего клуба (президент «Полесья» – Геннадий Буткевич - прим.). После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, который выступил спонсором этого турнира наряду с Александром Ярославским и телеканалами «Футбол», возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду. Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за «Таврию». Кроме того, у самого Усика было желание сыграть за «Полесье». Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение. 
 
— Усик уже тренировался с футболистами «Полесья»?
— Пока еще нет.
 
— «Полесье» рассматривает вариант, чтобы предложить Усику профессиональный контракт?
— Будем рассматривать. Если он усилит нашу команду – будем предлагать, если нет, – просто дадим шанс попробовать себя в футболе.
 
— С каким известным футболистом вы могли бы сравнить Усика?
— Тяжело сказать. Возможно, с Каримом Бензема.
 
— Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Он будет выходить в старте или на замену?
— Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите. 

Источник — FanDay

(17 голосов)

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Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 31.01.2022 13:09
    +2
    сделал подкат - очнулся в реанимации
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 31.01.2022 12:19
    +2
    Маркетинг! Бизнес и ничего кроме бизнеса! Так хотят привлечь внимание к этому галимому турниру Наверное Денисофф и Ко. надоумили, ну и Ярик так в пиар подался со своим Металлом
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 31.01.2022 13:27
    +1
    Муґунот Уух, 31.01.2022 13:19
    ага, привлекут. товарищеский турнир четырех посредственностей да еще в составе вместо футболистовв черт знает кто
    а я наоборот захотел посмотреть этот никому не нужный матч из-за Усика
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 31.01.2022 12:09
    +1
    — «Полесье» рассматривает вариант, чтобы предложить Усику профессиональный контракт?
    какой проф. контракт может быть? или Усик собрался уйти из бокса?
    — Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Он будет выходить в старте или на замену?
    — Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите.
    Значит выйдет минут на 5. Так как, если был бы в старте, то директор сказал бы об этом, чтоб больше народу матч посмотрело (да и вообще лучшим ответом на этот вопрос был бы - это решает главный тренер)
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    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 31.01.2022 13:30
    0
    karimj, 31.01.2022 12:18
    Замість реальної,повноцінної підготовки до сезону, організовують клоунаду..
    Ув вы из какого хутора ? Какое Вам в принципе дело до этого турнира ? какой отношение вы имеете ну например к нашему Металлисту или Черноморцу и тд ? Вы один из 80% граждан Украины которые по данным ООН живут за чертой бедности беря кредиты под 30% годовых или эти швыдко гроши по 1000% и вы рассуждаете клоунада этот турнир или нет . смешные вы.
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 31.01.2022 13:19
    0
    ZloyDeda, 31.01.2022 12:19
    Маркетинг! Бизнес и ничего кроме бизнеса! Так хотят привлечь внимание к этому галимому турниру Наверное Денисофф и Ко. надоумили, ну и Ярик так в пиар подался со своим Металлом
    ага, привлекут. товарищеский турнир четырех посредственностей да еще в составе вместо футболистовв черт знает кто
    Ссылка
    karimj
    karimj, 31.01.2022 12:18
    -2
    ABOBA, 31.01.2022 12:09
    — «Полесье» рассматривает вариант, чтобы предложить Усику профессиональный контракт?
    какой проф. контракт может быть? или Усик собрался уйти из бокса?
    — Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Он будет выходить в старте или на замену?
    — Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите.
    Значит выйдет минут на 5. Так как, если был бы в старте, то директор сказал бы об этом, чтоб больше народу матч посмотрело (да и вообще лучшим ответом на этот вопрос был бы - это решает главный тренер)
    Замість реальної,повноцінної підготовки до сезону, організовують клоунаду..
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