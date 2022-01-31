Артем ФАВОРОВ: «Еще не играл в Венгрии, когда на поле было четыре украинца»

Футболист «Академии Пушкаша» поделился мыслями об украинском дерби

  • 31.01.2022 11:31
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Артем ФАВОРОВ: «Еще не играл в Венгрии, когда на поле было четыре украинца»
© ФК Академия Пушкаша

Украинский хавбек «Академии Пушкаша» Артем Фаворов отметился голом в матче с «Фехерваром» и помог команде одержать победу в матче чемпионата Венгрии (1:0).

— Мне здесь еще не приходилось участвовать в поединке, когда на поле было сразу четыре украинца. Можно сказать, мини-сборная Украины (смеется).

— Как забил гол?
— На дальней штанге головой замкнул классную фланговую передачу партнера.

— С украинцами «Фехервара» знаком?
— Да. С Богданом Ледневым чуть меньше, поскольку мы с ним пересекались в Украине, играя друг против друга, а Евгения Макаренко и Ивана Петряка знаю уже давно, поддерживаем отношения.  

— Твоя команда ведет борьбу с «Ференцварошем» за первое место. Цель — выиграть золотые медали?
— Нет. Такой задачи у нас нет. Мы идем от игры к игре, стараемся побеждать. Мы понимаем силу «Ференцвароша», команды с большим бюджетом и классными исполнителями. «Пушкаш Академия» будет бороться до конца, а там посмотрим.  

— Хотите попасть в еврокубки?
— И такой задачи нет. Но все мы понимаем, что это реально. Мы в прошлом году выступали в Европе. И хотя нам об этом не говорят, «Пушкаш Академия» — амбициозная команда, в клубе все делается для того, чтобы коллектив показывал хорошие результаты.

Источник — zbirna.com

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