Артем ФАВОРОВ: «Еще не играл в Венгрии, когда на поле было четыре украинца»

Украинский хавбек «Академии Пушкаша» Артем Фаворов отметился голом в матче с «Фехерваром» и помог команде одержать победу в матче чемпионата Венгрии (1:0).

— Мне здесь еще не приходилось участвовать в поединке, когда на поле было сразу четыре украинца. Можно сказать, мини-сборная Украины (смеется).

— Как забил гол?

— На дальней штанге головой замкнул классную фланговую передачу партнера.

— С украинцами «Фехервара» знаком?

— Да. С Богданом Ледневым чуть меньше, поскольку мы с ним пересекались в Украине, играя друг против друга, а Евгения Макаренко и Ивана Петряка знаю уже давно, поддерживаем отношения.

— Твоя команда ведет борьбу с «Ференцварошем» за первое место. Цель — выиграть золотые медали?

— Нет. Такой задачи у нас нет. Мы идем от игры к игре, стараемся побеждать. Мы понимаем силу «Ференцвароша», команды с большим бюджетом и классными исполнителями. «Пушкаш Академия» будет бороться до конца, а там посмотрим.

— Хотите попасть в еврокубки?

— И такой задачи нет. Но все мы понимаем, что это реально. Мы в прошлом году выступали в Европе. И хотя нам об этом не говорят, «Пушкаш Академия» — амбициозная команда, в клубе все делается для того, чтобы коллектив показывал хорошие результаты.