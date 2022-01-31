Артем ФАВОРОВ: «Еще не играл в Венгрии, когда на поле было четыре украинца»

Украинский хавбек «Академии Пушкаша» Артем Фаворов отметился голом в матче с «Фехерваром» и помог команде одержать победу в матче чемпионата Венгрии (1:0).
— Мне здесь еще не приходилось участвовать в поединке, когда на поле было сразу четыре украинца. Можно сказать, мини-сборная Украины (смеется).
— Как забил гол?
— На дальней штанге головой замкнул классную фланговую передачу партнера.
— С украинцами «Фехервара» знаком?
— Да. С Богданом Ледневым чуть меньше, поскольку мы с ним пересекались в Украине, играя друг против друга, а Евгения Макаренко и Ивана Петряка знаю уже давно, поддерживаем отношения.
— Твоя команда ведет борьбу с «Ференцварошем» за первое место. Цель — выиграть золотые медали?
— Нет. Такой задачи у нас нет. Мы идем от игры к игре, стараемся побеждать. Мы понимаем силу «Ференцвароша», команды с большим бюджетом и классными исполнителями. «Пушкаш Академия» будет бороться до конца, а там посмотрим.
— Хотите попасть в еврокубки?
— И такой задачи нет. Но все мы понимаем, что это реально. Мы в прошлом году выступали в Европе. И хотя нам об этом не говорят, «Пушкаш Академия» — амбициозная команда, в клубе все делается для того, чтобы коллектив показывал хорошие результаты.
Источник — zbirna.com
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