Фаворов своим голом испортил Ледневу дебют в Фехерваре

В чемпионате Венгрии состоялось украинское дерби

  • 30.01.2022 15:57
  • 496 просмотров
  • 0 комментариев
Фаворов своим голом испортил Ледневу дебют в Фехерваре
© Академия Пушкаша. Артем Фаворов

В рамках 18 тура чемпионата Венгрии «Академия Пушкаша» обыграла «Фехервар». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Победный гол «Академии» забил украинский форвард Артем Фаворов. Украинец отметился голом на 67-й минуте и был заменен на 89-й минуте.

Отметим, что за «Фехервар» дебютировал хавбек «Динамо» Богдан Леднев, который провел на поле 86 минут. Также за «Фехервар» сыграли другие два украинца Евгений Макаренко и Иван Петряк.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» может заработать на Ледневе, если «Фехервар» захочет его выкупить.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности