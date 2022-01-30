Фаворов своим голом испортил Ледневу дебют в Фехерваре

В рамках 18 тура чемпионата Венгрии «Академия Пушкаша» обыграла «Фехервар». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Победный гол «Академии» забил украинский форвард Артем Фаворов. Украинец отметился голом на 67-й минуте и был заменен на 89-й минуте.

Отметим, что за «Фехервар» дебютировал хавбек «Динамо» Богдан Леднев, который провел на поле 86 минут. Также за «Фехервар» сыграли другие два украинца Евгений Макаренко и Иван Петряк.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» может заработать на Ледневе, если «Фехервар» захочет его выкупить.