Трансфер на перспективу. Динамо заработает миллионы на переходе хавбека

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live раскрыл финансовые условия трансфера хавбека Богдана Леднева, который недавно перешел из «Динамо» в «Фехервар» на правах аренды:

«Ситуация с Яремчуком научила киевский клуб, что продавать своих футболистов, а потом их выкупать за большие деньги – очень сложно. Если я не ошибаюсь, венгры могут выкупить Леднева за 2 млн евро. Сумма аренды – 100 тысяч евро в год.

Киевляне прописали в соглашении, что если «Динамо» потом захочет выкупить у «Фехервара» этого игрока, то будет иметь на это первоочередное право. Цена составит 3 млн евро. Даже если Леднев подпишет контракт с «Фехерваром», то он все равно сможет перейти в «Динамо» за 3 млн евро».