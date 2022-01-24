Трансфер на перспективу. Динамо заработает миллионы на переходе хавбека

Игорь Цыганык раскрыл финансовые условия трансфера Богдана Леднева

  • 24.01.2022 23:00
  • 1898 просмотров
  • 1 комментарий
Трансфер на перспективу. Динамо заработает миллионы на переходе хавбека
© МОЛ Фехервар. Богдан Леднев

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live раскрыл финансовые условия трансфера хавбека Богдана Леднева, который недавно перешел из «Динамо» в «Фехервар» на правах аренды:

«Ситуация с Яремчуком научила киевский клуб, что продавать своих футболистов, а потом их выкупать за большие деньги – очень сложно. Если я не ошибаюсь, венгры могут выкупить Леднева за 2 млн евро. Сумма аренды – 100 тысяч евро в год.

Киевляне прописали в соглашении, что если «Динамо» потом захочет выкупить у «Фехервара» этого игрока, то будет иметь на это первоочередное право. Цена составит 3 млн евро. Даже если Леднев подпишет контракт с «Фехерваром», то он все равно сможет перейти в «Динамо» за 3 млн евро».

Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 24.01.2022 23:51
    0
    что-то нихрена не понял этого гешефта: продать Фехервару за 2 миллиона, а потом выкупить за 3?
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