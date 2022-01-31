Бенфика выставила Яремчука на трансфер

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вскоре покинет «Бенфику».
Как сообщает Correio de Manha, португальский клуб выставил украинца на трансфер. Источник отмечает, что Бенфика собирается продать Яремчука в Англию.
«Орлы» хотят получить за украинца 17 миллионов евро, чтобы отбить потраченные на него деньги. В «Бенфике» недовольны сотрудничеством с Яремчуком.
В этом сезоне Яремчук сыграл 29 матчей за клуб, забил 6 мячей, совершил 5 ассистов.
Одним из претендентов на футболиста называют «Эвертон».
Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать конкурента Яремчука – Дарвина Нуньеса.
Источник — Correio da Manhã
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