Бенфика выставила Яремчука на трансфер

Украинский форвард вскоре может покинуть Португалию

  • 31.01.2022 08:44
  • 16682 просмотра
  • 12 комментариев
Бенфика выставила Яремчука на трансфер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вскоре покинет «Бенфику».

Как сообщает Correio de Manha, португальский клуб выставил украинца на трансфер. Источник отмечает, что Бенфика собирается продать Яремчука в Англию.

«Орлы» хотят получить за украинца 17 миллионов евро, чтобы отбить потраченные на него деньги. В «Бенфике» недовольны сотрудничеством с Яремчуком.

В этом сезоне Яремчук сыграл 29 матчей за клуб, забил 6 мячей, совершил 5 ассистов.

Одним из претендентов на футболиста называют «Эвертон».

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать конкурента Яремчука – Дарвина Нуньеса.

Источник — Correio da Manhã

(105 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    korsun_skif
    online
    korsun_skif, 31.01.2022 09:11 (изменен)
    +11
    Бенфика покупала его с целью дальнейшей перепродажи. Да и перебраться в АПЛ, это очень хорошо! (пусть даже и в Эвертон), если конечно это правда.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 31.01.2022 09:32
    +6
    Странно. Не самые плохие показатели статистики.
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    Walle
    Walle, 31.01.2022 09:54
    +4
    В ужасной форме Рома, и не совсем понятно, что ему мешает раскрыться. Скоро важные матчи сборной, а он в игровом кризисе. Хорошо хоть, что Довбык в порядке, будем на него надеяться
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 31.01.2022 09:31
    +3
    Не поздновато ли? По идее Яремчук уже должен лететь на медосмотр (а может даже уже проходить). А у Бенфики сейчас проблемы с деньгами, Эвертон инициатор трансфера, информации с их стороны, о покупке Яремчука за 17 млн. пока нет. Больше похоже на открытый сигнал Яремчуку, что он не удовлетворяет требования. До конца дня всё выяснится.
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    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 31.01.2022 09:21
    +3
    - За игрока который не заиграл 17 лямов? Сомнительно. Не верю в сумму 10. А тут о 17 говорят.
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    Dmitriy Svistak
    online
    Dmitriy Svistak, 31.01.2022 09:53
    +2
    Дивно, як на мене досить пристойно грав і забивав у вміх турнірах де пииймали участь.
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    LFC
    online
    LFC, 31.01.2022 09:28
    +1
    Andrey Ilyashenko, 31.01.2022 09:21
    - За игрока который не заиграл 17 лямов? Сомнительно. Не верю в сумму 10. А тут о 17 говорят.
    Та ладно они вон Педриньо сплавили за 18, хотя реально стоит он лямов 8 . Менеджмент Бенфики тоже не дураки и знают цену - просто не у всех стартовая цена 50
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
    Алексей Ильин, 31.01.2022 09:26
    0
    korsun_skif, 31.01.2022 09:11
    Бенфика покупала его с целью дальнейшей перепродажи. Да и перебраться в АПЛ, это очень хорошо! (пусть даже и в Эвертон), если конечно это правда.
    Какое АПЛ Ромчику, если он в чемпионате Порьугалии больше 60-ти минут не выдерживал?
    Ссылка
    saha-yakut
    saha-yakut, 31.01.2022 09:02
    -2
    Не долго музыка играла...
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    Bomm
    Bomm, 31.01.2022 09:52
    -3
    Жовта португальська преса сколихнула поціновувачів українського футболу)
    Ссылка
    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 31.01.2022 09:29
    -8
    Бенфика совершила большую ошибку купив это бревно, я пол года назад говорил не заиграет он, технический уровень у него слабый для Европы
    Ссылка
    Viktor VK
    online
    Viktor VK, 31.01.2022 09:42
    -11
    Я думаю в Мехелен йому дорога, до Мар'яна Шведа-ось його рівень.
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