Арсенал хочет подписать Морату

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает AS.
По информации источника, интерес к 29-летнему испанцу проявляет «Арсенал». Мигель Молина, ассистент главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты, общался с нападающим.
При этом сам Мората склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в туринском клубе и побороться за место в составе с новичком «Ювентуса» нападающим Душаном Влаховичем.
В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус». Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Мората согласовал контракт с «Барселоной».
Источник — AS
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