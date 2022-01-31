Арсенал хочет подписать Морату

Испанский форвард может перебраться в Англию

  • 31.01.2022 08:29
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Арсенал хочет подписать Морату
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, интерес к 29-летнему испанцу проявляет «Арсенал». Мигель Молина, ассистент главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты, общался с нападающим.

При этом сам Мората склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в туринском клубе и побороться за место в составе с новичком «Ювентуса» нападающим Душаном Влаховичем.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус». Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Мората согласовал контракт с «Барселоной».

Источник — AS

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