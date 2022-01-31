Манчестер Юнайтед в ближайшее время отдаст в аренду Ван де Бека

Полузащитник продолжит карьеру в «Эвертоне»

  • 31.01.2022 07:27
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Манчестер Юнайтед в ближайшее время отдаст в аренду Ван де Бека
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» вскоре усилит свой состав хавбеком «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком.

«Эвертон» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду полузащитника Донни ван де Бека, сообщает журналист Фабрицио Романо. «Ириски» уже оформляют трансфер, о котором будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Ван де Бек принял участие в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.

Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее сообщалось, Ван де Бек перейдет в «Кристал Пэлас».

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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