Манчестер Юнайтед в ближайшее время отдаст в аренду Ван де Бека

«Эвертон» вскоре усилит свой состав хавбеком «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком.
«Эвертон» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду полузащитника Донни ван де Бека, сообщает журналист Фабрицио Романо. «Ириски» уже оформляют трансфер, о котором будет объявлено в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Ван де Бек принял участие в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.
Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, Ван де Бек перейдет в «Кристал Пэлас».
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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