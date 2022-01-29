Манчестер Юнайтед отдаст звездного хавбека в аренду

Донни Ван де Бек продолжит карьеру в «Кристал Пэлас»

  • 29.01.2022 13:36
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Манчестер Юнайтед отдаст звездного хавбека в аренду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Донни Ван де Бек

«Кристал Пэлас» возьмет в аренду до конца сезона полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бека. Об этом сообщает журналист Алекс Терк.

После перехода из «Аякса» летом 2020 года за 39 миллионов евро Ван де Бек не смог заиграть в «Манчестер Юнайтед». Аренда в «Кристал Пэлас» для него – шанс получить регулярную игровую практику в АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Ван де Бека 1 гол в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее наставник МЮ Ральф Рангник хотел, чтобы 24-летний голландец остался в клубе.

Источник — Twitter

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