Александр АЛИЕВ: «Один раз соблюдал пост, было тяжеловато»

Экс-футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев признался, что однажды соблюдал пост.
– Один раз соблюдал пост. Тяжеловато было. Это было во время игровой карьеры. Я не ограничивал себя в какой-то еде, но пытался соблюдать пост.
– Интима тоже не было?
– Нет, не было. Я продержался две с половиной или три недели, - сказал Алиев.
Ранее Алиев раскритиковал поведение журналиста Андрея Сенькива.
Источник — BurBuzz
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