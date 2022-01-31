Александр АЛИЕВ: «Один раз соблюдал пост, было тяжеловато»

Экс-игрок «Динамо» на себе прочувствовал все ограничения во время поста

  • 31.01.2022 01:19
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Александр АЛИЕВ: «Один раз соблюдал пост, было тяжеловато»
© YouTube. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев признался, что однажды соблюдал пост.

– Один раз соблюдал пост. Тяжеловато было. Это было во время игровой карьеры. Я не ограничивал себя в какой-то еде, но пытался соблюдать пост.

– Интима тоже не было?
– Нет, не было. Я продержался две с половиной или три недели, - сказал Алиев.

Ранее Алиев раскритиковал поведение журналиста Андрея Сенькива.

Источник — BurBuzz

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