Александр АЛИЕВ: «Сенькив – позорная крыса. Я бы ему бошку отбил»

Экс-игрок «Динамо» - о конфликте журналиста с Евгением Селезневым

  • 29.01.2022 15:30
  • 1190 просмотров
  • 4 комментария
Александр АЛИЕВ: «Сенькив – позорная крыса. Я бы ему бошку отбил»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Скандальный экс-игрок «Динамо» Александр Алиев поддержал Евгения Селезнева в его конфликте с журналистом Андреем Сенькивым:

«Неправильно себя ведет Сенькив. Пиариться за счет Сели. Его привел Панков. Вот это записывать. Позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты ж мужик, ты ж написал, выставил. Ну прийди скажи Жеке. Сейчас угрожаешь.

Там пустили на Жеку уголовное дело. Для чего это? Что же ты тогда обосрался перед ним? Жеку я наоборот поддерживаю. Кто ты такой, берешь и выставляешь Селю? Прийди с Жекой и поговори.

Я приехал бы, отбил бы бошку и все. Я бы не разговаривал с ним по телефону. Что у меня мало друзей которые не смогут его найти? Он же не будет сидеть прятаться в подъезде, в квартире. Приехал бы, в первую очередь забил бы бошку и записал чтобы он извинился перед всей страной. Что я был не прав. Нужно быть мужчиной».

Ранее Алиев заявил, что у «Динамо» есть долг перед ним.

Источник — BurBuzz

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 29.01.2022 15:36
    +2
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.01.2022 15:49
    0
    По факту.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 15:41 (изменен)
    -1
    Все правильно алкаш динамовский говорит. Сенькив неприятный тип и зам в манере общения тот еще бык. Просто сц.вый
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 29.01.2022 15:43
    -3
    Спасите трансгендеров
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности