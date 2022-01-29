Александр АЛИЕВ: «Сенькив – позорная крыса. Я бы ему бошку отбил»

Скандальный экс-игрок «Динамо» Александр Алиев поддержал Евгения Селезнева в его конфликте с журналистом Андреем Сенькивым:

«Неправильно себя ведет Сенькив. Пиариться за счет Сели. Его привел Панков. Вот это записывать. Позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты ж мужик, ты ж написал, выставил. Ну прийди скажи Жеке. Сейчас угрожаешь.

Там пустили на Жеку уголовное дело. Для чего это? Что же ты тогда обосрался перед ним? Жеку я наоборот поддерживаю. Кто ты такой, берешь и выставляешь Селю? Прийди с Жекой и поговори.

Я приехал бы, отбил бы бошку и все. Я бы не разговаривал с ним по телефону. Что у меня мало друзей которые не смогут его найти? Он же не будет сидеть прятаться в подъезде, в квартире. Приехал бы, в первую очередь забил бы бошку и записал чтобы он извинился перед всей страной. Что я был не прав. Нужно быть мужчиной».

Ранее Алиев заявил, что у «Динамо» есть долг перед ним.