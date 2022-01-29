Александр АЛИЕВ: «У Динамо остались долги передо мной»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев признался, что столичный клуб до сих пор должен ему деньги.
– Правда, что на пике твоя зарплата в «Динамо» становила 2,7 млн евро?
– Нет, это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте. Захочет – скажет.
– После окончания контракта у клуба остались долги перед тобой?
– Есть, именно у Михалыча (Игорь Суркис - прим.) есть.
– А почему у него, а не у клуба?
– Он ведь платил мне деньги.
– Клуб «Динамо» платил.
– Клуб «Динамо», да. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.
– А почему за эти годы не решили?
– Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: «Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся». Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться. Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью.
– Сколько должны?
– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: «Какого хрена им платить такие деньги?». Кто вам мешал пойти играть в футбол? Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается. Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен.
– Не называй сумму. Это за год, за полгода?
– Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы взрослые люди, сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев.
Читайте также: Алиев будет участвовать. Милевский анонсировал прощальный матч
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Должен Суркис, а не клуб. Это сразу про конверты. Договоримся-порешаем. Значит сумма зп была "на словах".
Вообще все эти пацанчики (что Сурок, что Алиев) живут в каком-то своем, другом мирке, где до сих пор понятия, решалы, по-пацански. Один кидает другого. А тот другой к этому как надо относится. Ну не общались же 6 лет, ну с Михалычем парешаем.
И это президент футбольного клуба и один из лучших игроков в истории Украины (да-да, не смейтесь, по умению играть в футбол Алиев был шонада)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.