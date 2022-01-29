Александр АЛИЕВ: «У Динамо остались долги передо мной»

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев признался, что столичный клуб до сих пор должен ему деньги.



– Правда, что на пике твоя зарплата в «Динамо» становила 2,7 млн евро?

– Нет, это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте. Захочет – скажет.



– После окончания контракта у клуба остались долги перед тобой?

– Есть, именно у Михалыча (Игорь Суркис - прим.) есть.



– А почему у него, а не у клуба?

– Он ведь платил мне деньги.



– Клуб «Динамо» платил.

– Клуб «Динамо», да. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.



– А почему за эти годы не решили?

– Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: «Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся». Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться. Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью.



– Сколько должны?

– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: «Какого хрена им платить такие деньги?». Кто вам мешал пойти играть в футбол? Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается. Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен.



– Не называй сумму. Это за год, за полгода?

– Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы взрослые люди, сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев.

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