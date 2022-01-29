Александр АЛИЕВ: «У Динамо остались долги передо мной»

Бывший футболист киевского клуба уверен, что решит этот вопрос с президентом клуба

  • 29.01.2022 13:37
  • 2365 просмотров
  • 13 комментариев
Александр АЛИЕВ: «У Динамо остались долги передо мной»
© YouTube. Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев признался, что столичный клуб до сих пор должен ему деньги.
 
– Правда, что на пике твоя зарплата в «Динамо» становила 2,7 млн евро? 
– Нет, это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте. Захочет – скажет.
 
– После окончания контракта у клуба остались долги перед тобой?
– Есть, именно у Михалыча (Игорь Суркис - прим.) есть.
 
– А почему у него, а не у клуба?
– Он ведь платил мне деньги.
 
– Клуб «Динамо» платил.
– Клуб «Динамо», да. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.
 
– А почему за эти годы не решили?
– Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: «Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся». Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться. Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью. 
 
– Сколько должны?
– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: «Какого хрена им платить такие деньги?». Кто вам мешал пойти играть в футбол? Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается. Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен.
 
– Не называй сумму. Это за год, за полгода?
– Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы взрослые люди, сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев.

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Источник — BurBuzz

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa2019
    Barsa2019, 29.01.2022 13:57
    +2
    Интеллект на уровне школьника средних классов)
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 14:05
    +1
    В рублях должен говорит. Охотно верю что в этом ватном клубе в рублях зарплата
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 29.01.2022 14:19
    0
    А вообще конечно интервью говорит о многом.
    Должен Суркис, а не клуб. Это сразу про конверты. Договоримся-порешаем. Значит сумма зп была "на словах".
    Вообще все эти пацанчики (что Сурок, что Алиев) живут в каком-то своем, другом мирке, где до сих пор понятия, решалы, по-пацански. Один кидает другого. А тот другой к этому как надо относится. Ну не общались же 6 лет, ну с Михалычем парешаем.
    И это президент футбольного клуба и один из лучших игроков в истории Украины (да-да, не смейтесь, по умению играть в футбол Алиев был шонада)
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 29.01.2022 14:14
    0
    zzg77, 29.01.2022 13:40
    Суркис задолжал Сане два ящика водки!
    Три. За три месяца же.
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    Face Control
    online
    Face Control, 29.01.2022 14:09
    0
    Позорище.
    Ссылка
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 29.01.2022 14:05
    0
    Легендарная дорога, на которой Алиев встретил Суркиса - где она сейчас?
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    narytnyk
    narytnyk, 29.01.2022 14:05
    0
    Если 6 лет молчал о мистическом долге то лутше и дальше бы так, а то Суркис посчитает и отнимет время када вы бухие или с перепоя на тренировки и игры приходили то ешо в долгу останетесь
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.01.2022 14:03
    0
    На то они и автобусники из Кипра.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 29.01.2022 13:40
    0
    Суркис задолжал Сане два ящика водки!
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 14:04 (изменен)
    -1
    вообще сбрендил
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    gajvir
    gajvir, 29.01.2022 13:58
    -1
    Ну чи Суркіс винен гроші Алієву хто його знає , зато Бурбас за потрібне інтерв"ю тепер точно винен .
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    aleks19826
    aleks19826, 29.01.2022 13:43
    -1
    Все. Сурок хотел им с милей работу предложить в Динамо, что б не ьбомжевали, а он за три месяца зарплаты вспомнил. Идиотик. Хочет зараз все, чтоб погулять, а не думает работать, зарабатывать регулярно. Поц
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 29.01.2022 13:41
    -2
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