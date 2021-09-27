Алиев будет участвовать. Милевский анонсировал прощальный матч

Артем собирается окончательно попрощаться с карьерой игрока весной

  • 27.09.2021 12:07
  • 2098 просмотров
  • 1 комментарий
Алиев будет участвовать. Милевский анонсировал прощальный матч
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что уже задумался о проведении прощального матча.
 
«Прощальный матч будет апреле. Пока никто об этом не знает. 
 
Какой формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем – есть наброски. Посмотрим», – сказал Артем.
 
Отметим, что Милевский недавно объявил о завершении карьеры игрока.

Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 27.09.2021 13:01
    0
    Как раз повезёт, есть шанс собрать уйму игроков аля Сашо, Гусев и тд которым не оказали такую честь
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