Алиев будет участвовать. Милевский анонсировал прощальный матч

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что уже задумался о проведении прощального матча.
«Прощальный матч будет апреле. Пока никто об этом не знает.
Какой формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем – есть наброски. Посмотрим», – сказал Артем.
Отметим, что Милевский недавно объявил о завершении карьеры игрока.
Источник — ПроФутбол
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