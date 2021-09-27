Алиев будет участвовать. Милевский анонсировал прощальный матч

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что уже задумался о проведении прощального матча.



«Прощальный матч будет апреле. Пока никто об этом не знает.



Какой формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем – есть наброски. Посмотрим», – сказал Артем.



Отметим, что Милевский недавно объявил о завершении карьеры игрока.