Даниил МЕДВЕДЕВ: «Ребенок перестал мечтать. Ребенок будет играть для себя»

Российский теннисист – о поражении Рафаэлю Надалю в финале Australian Open 2022

  • 31.01.2022 02:20
  • 346 просмотров
  • 1 комментарий
Даниил МЕДВЕДЕВ: «Ребенок перестал мечтать. Ребенок будет играть для себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

25-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от 35-летнего испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии 2022.

«Я вижу, как в матчах против соперников из других стран, люди будут болеть за них, а не за русских. Я начал играть в теннис, когда мне было 6 лет, время быстро летит. В 12 лет я играл на турнирах в России, смотрел матчи Большой тройки, видел, как болельщики их поддерживают. Ты начинаешь мечтать о том же. Когда выступаешь на юниорских турнирах Большого Шлема, ты попадаешь в те же места, кто-то тоже приходит за тебя поболеть, даже если не знает тебя.

Это прекрасные моменты и ты мечтаешь, чтобы однажды на мейджоре ты сыграл против лучших игроков в мире. Сегодня был один из тех моментов, когда мой внутренний ребенок перестал мечтать. Я не буду объяснять, почему. С сегодняшнего дня я играю для себя, для семьи, для тех, кто верит в меня, конечно же, для россиян, от которых я чувствую большую поддержку. Я скажу так. Если на харде в Москве будет турнир перед Ролан Гаррос или Уимблдоном, я буду играть там, даже если пропущу Шлемы. Ребенок перестал мечтать. Ребенок будет играть для себя», - сказал Медведев.

Источник — Eurosport

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 31.01.2022 02:47
    0
    Дзюба також «грав» для себе. Московити …. Вони такі!!!
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