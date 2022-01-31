Нанси
0 : 2
Амьен
29.01.2022, FT

ВИДЕО. Шесть голов на двоих. Монако переиграл Ланс в матче Кубка Франции

Во Франции продолжаются матчи 1/8 финала национального кубка

  • 31.01.2022 01:25
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ВИДЕО. Шесть голов на двоих. Монако переиграл Ланс в матче Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во Франции продолжаются матчи 1/8 финала национального кубка.

30 января «Монако» переиграл «Ланс» в матче с шестью голами (4:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Кубок Франции

1/8 финала

  • 28.01. Нант – Брест – 2:0
  • 29.01. Нанси – Амьен – 0:2
  • 29.01. Тулуза – Версаль – 0:1
  • 29.01. Реймс – Бастия – 1:1 (пен. 3:5)
  • 29.01. Марсель – Монпелье – 1:1 (пен. 5:4)
  • 30.01. Бержерак – Сент-Этьен – 1:0
  • 30.01. Ланс – Монако – 2:4
  • 31.01. ПСЖ – Ницца 

Видеообзоры матчей.

28.01. Нант – Брест – 2:0

29.01. Реймс – Бастия – 1:1 (пен. 3:5)

29.01. Марсель – Монпелье – 1:1 (пен. 5:4)

30.01. Бержерак – Сент-Этьен – 1:0

30.01. Ланс – Монако – 2:4

События матча
38' ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Амьен).
15' ГОЛ ! Мяч забил Арно Люсамба (Амьен).

Источник — Sport.ua

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