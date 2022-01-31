ВИДЕО. Шесть голов на двоих. Монако переиграл Ланс в матче Кубка Франции

Во Франции продолжаются матчи 1/8 финала национального кубка.
30 января «Монако» переиграл «Ланс» в матче с шестью голами (4:2) и вышел в четвертьфинал турнира.
Кубок Франции
1/8 финала
- 28.01. Нант – Брест – 2:0
- 29.01. Нанси – Амьен – 0:2
- 29.01. Тулуза – Версаль – 0:1
- 29.01. Реймс – Бастия – 1:1 (пен. 3:5)
- 29.01. Марсель – Монпелье – 1:1 (пен. 5:4)
- 30.01. Бержерак – Сент-Этьен – 1:0
- 30.01. Ланс – Монако – 2:4
- 31.01. ПСЖ – Ницца
Видеообзоры матчей.
28.01. Нант – Брест – 2:0
29.01. Реймс – Бастия – 1:1 (пен. 3:5)
29.01. Марсель – Монпелье – 1:1 (пен. 5:4)
30.01. Бержерак – Сент-Этьен – 1:0
30.01. Ланс – Монако – 2:4
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Амьен).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Арно Люсамба (Амьен).
Источник — Sport.ua
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