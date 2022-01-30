В финале Кубка португальской лиги по футболу «Бенфика» проиграла «Спортингу» (1:2).
Украинский форвард «орлов» Роман Яремчук вышел в основе и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен.
Бенфика – Спортинг – 1:2. Как Яремчук проиграл трофей. Видео голов и обзор
Голы: Эвертон, 23 – Инасиу, 49, Сарабия, 78.
ГОЛ! 1:0. Эвертон, 23 мин.
ГОЛ! 1:1. Инасиу, 49 мин.
ГОЛ! 1:2. Сарабия, 78 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Церемония награждения.
Источник — Sport.ua
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