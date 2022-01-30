СЕЛЕЗНЕВ: «Когда закончу карьеру, пойду в бокс. Хочу тайский бокс освоить»

36-летний нападающий Миная Евгений Селезнев рассказал, чем займется после окончания карьеры футболиста:
«Когда закончу карьеру, пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский бокс освоить. Но пока я футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что когда закончу с футболом, меня потренируют, и я пойду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох».
Напомним, украинский боксер Александр Усик, наоборот, решил попробовать свои силы в футболе.
ВИДЕО. Тренировка Евгения Селезнева по боксу.
Источник — ФК Минай
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