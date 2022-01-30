СЕЛЕЗНЕВ: «Когда закончу карьеру, пойду в бокс. Хочу тайский бокс освоить»

Боксер Александр Усик, наоборот, попробует свои силы в футболе

  • 30.01.2022 21:12
  • 1375 просмотров
  • 12 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Когда закончу карьеру, пойду в бокс. Хочу тайский бокс освоить»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний нападающий Миная Евгений Селезнев рассказал, чем займется после окончания карьеры футболиста:

«Когда закончу карьеру, пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский бокс освоить. Но пока я футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что когда закончу с футболом, меня потренируют, и я пойду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох».

Напомним, украинский боксер Александр Усик, наоборот, решил попробовать свои силы в футболе.

ВИДЕО. Тренировка Евгения Селезнева по боксу. 

Источник — ФК Минай

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 30.01.2022 21:34
    +9
    Ох и конченый🤦🏻
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    Roman Topal
    online
    Roman Topal, 30.01.2022 21:26
    +8
    Ну да умом он никогда не блистал, да и в футбол тоже
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    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 30.01.2022 21:43
    +5
    Ну там пездюхов точно дадут, это не малолеток по раздевалке гонять
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    grifon.
    grifon., 30.01.2022 21:33
    +4
    ММА краще
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 30.01.2022 21:23
    +3
    В сумо лучше иди
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    EGOS
    EGOS, 30.01.2022 21:49
    +2
    ..чувствую, хреново закончит этот перец...и главное, - "по доброй воле"
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    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 30.01.2022 21:59
    +1
    Тут нужна картинка с зевающим Сенькивом
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    turist86
    turist86, 30.01.2022 22:12
    0
    В 37 років люди зав'язують з боксом, а не починають. Шансів чогось досягти немає
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    russol30
    online
    russol30, 30.01.2022 22:03
    0
    На ніч насмішив 😁
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    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 30.01.2022 21:49
    0
    Уже вижу ринг анонсе объявил "Женя кормилец убийца"
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    maverik
    maverik, 30.01.2022 21:56
    -1
    НА ВСЕХ ЭКРАНАХ СТРАНЫ !!! Главный бой тысячелетия !!! ТУНЕЦ против ТРАНСГЕНДЕРА !!!
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    hakkinen
    hakkinen, 30.01.2022 21:54
    -1
    Вот. Ещё один депутат для Верховной Рады созрел.
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