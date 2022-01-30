ПСЖ — Ницца. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный специалист поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Кубка Франции

  • 30.01.2022 20:07
  • 76 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ — Ницца. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК ПСЖ

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» – «Ницца».

«Во Франции кубковая сетка известна давно и, безусловно, именитый ПСЖ жаждет завоевать все титулы и кубки, в которых он участвует. Это правильно и очень нормально. Сейчас их соперник «Ницца». В 1/4 финала в случае победы их соперником будет «Версаль», который обыграл «Тулузу». В полуфинале парижане видят «Марсель», а в финале они видят, вероятнее всего, «Монако». Вот так они смотрят на Кубок. Да и я бы так смотрел!

В 1/8 финала парижанам предстоит сыграть с их ближайшим преследователем «Ниццей», которая отстает от ПСЖ на 11 очков. «Ниццу» возглавляет 55-летний Кристоф Галтье. Этот специалист в том сезоне привел к чемпионству «Лилль». А сейчас он успешно работает в «Ницце».

Кстати, 1 декабря в Париже «Ницца» сыграла с ПСЖ вничью 0:0. А свою предыдущую команду «Лилль» Галтье с «Ниццей» обыграл 4:0. Он амбициозный тренер! Ему стоит отдать должное. Человек умеет работать и создавать команды.

Из игроков «Ниццы» я отмечу датчанина Дольберга, опытного бразильца Данте и француза Сидибе. Также выделю ребят, которые перешли в «Ниццу» из Эредивизи, а именно Росарио и Стенгса. И хороший у них польский вратарь Марцин Булка, который арендован у ПСЖ. Есть еще Клюйверт и ряд других талантливых игроков.

Нет смысла говорить о составе ПСЖ, так как все и всех давно прекрасно знают. В одну команду собирают звезд первой величины не для того, чтобы наслаждаться экскурсиями по Парижу и любоваться «Эйфелевой башней». Конечно, парижане – фавориты и они обязаны это подтверждать в каждом матче. Лично мне хочется видеть в матче интригу с дополнительным временем. Но, думаю, ПСЖ решит все вопросы в основное время», - сказал Грозный.

Матч «ПСЖ» – «Ницца» состоится 31-го января. Начало встречи в 22:15.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности