ПСЖ — Ницца. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» – «Ницца».

«Во Франции кубковая сетка известна давно и, безусловно, именитый ПСЖ жаждет завоевать все титулы и кубки, в которых он участвует. Это правильно и очень нормально. Сейчас их соперник «Ницца». В 1/4 финала в случае победы их соперником будет «Версаль», который обыграл «Тулузу». В полуфинале парижане видят «Марсель», а в финале они видят, вероятнее всего, «Монако». Вот так они смотрят на Кубок. Да и я бы так смотрел!

В 1/8 финала парижанам предстоит сыграть с их ближайшим преследователем «Ниццей», которая отстает от ПСЖ на 11 очков. «Ниццу» возглавляет 55-летний Кристоф Галтье. Этот специалист в том сезоне привел к чемпионству «Лилль». А сейчас он успешно работает в «Ницце».

Кстати, 1 декабря в Париже «Ницца» сыграла с ПСЖ вничью 0:0. А свою предыдущую команду «Лилль» Галтье с «Ниццей» обыграл 4:0. Он амбициозный тренер! Ему стоит отдать должное. Человек умеет работать и создавать команды.

Из игроков «Ниццы» я отмечу датчанина Дольберга, опытного бразильца Данте и француза Сидибе. Также выделю ребят, которые перешли в «Ниццу» из Эредивизи, а именно Росарио и Стенгса. И хороший у них польский вратарь Марцин Булка, который арендован у ПСЖ. Есть еще Клюйверт и ряд других талантливых игроков.

Нет смысла говорить о составе ПСЖ, так как все и всех давно прекрасно знают. В одну команду собирают звезд первой величины не для того, чтобы наслаждаться экскурсиями по Парижу и любоваться «Эйфелевой башней». Конечно, парижане – фавориты и они обязаны это подтверждать в каждом матче. Лично мне хочется видеть в матче интригу с дополнительным временем. Но, думаю, ПСЖ решит все вопросы в основное время», - сказал Грозный.

Матч «ПСЖ» – «Ницца» состоится 31-го января. Начало встречи в 22:15.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.