ВИДЕО. «Спасибо, Даня»! Днепр-1 проводил украинского игрока во Францию

Даниил Игнатенко будет защищать цвета «Бордо»

  • 30.01.2022 18:55
  • 694 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. «Спасибо, Даня»! Днепр-1 проводил украинского игрока во Францию
© СК Днепр-1. Даниил Игнатенко

24-летний украинский полузащитник Даниил Игнатенко, игравший в «Днепре-1» на правах аренды с 2020 года (контракт игрока принадлежит «Шахтеру» — прим. ред.), покинул команду. Он продолжит карьеру во французском «Бордо». В составе «Днепра-1» в чемпионате и Кубке Украины Игнатенко провел 34 матча и забил 4 гола.

Игнатенко очень тепло попрощался с «Днепром-1», команда пожелала футболисту удачи в новом клубе.

Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 30.01.2022 19:06
    +1
    українці все більш і більш користуються попитом в європейському футболі, єдині серед країн колишнього совка
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