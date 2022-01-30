ВИДЕО. «Спасибо, Даня»! Днепр-1 проводил украинского игрока во Францию

24-летний украинский полузащитник Даниил Игнатенко, игравший в «Днепре-1» на правах аренды с 2020 года (контракт игрока принадлежит «Шахтеру» — прим. ред.), покинул команду. Он продолжит карьеру во французском «Бордо». В составе «Днепра-1» в чемпионате и Кубке Украины Игнатенко провел 34 матча и забил 4 гола.

Игнатенко очень тепло попрощался с «Днепром-1», команда пожелала футболисту удачи в новом клубе.