Рафаэль НАДАЛЬ: «Медведев — потрясающий. Он выиграет Australian Open»

Испанский теннисист похвалил своего соперника в финале турнира

  • 30.01.2022 18:27
  • 2450 просмотров
  • 11 комментариев
Рафаэль НАДАЛЬ: «Медведев — потрясающий. Он выиграет Australian Open»
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги победы над 25-летним россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open 2022.

«Всем добрый вечер. Или уже доброе утро. В первую очередь, я знаю, что это — тяжелый момент… Даниил, я был в такой же ситуации, как и ты, несколько раз на этом турнире, когда у меня были шансы забрать трофей. У меня нет сомнений, что ты выиграешь этот кубок несколько раз. Ты — потрясающий теннисист. Я хочу поздравить твою команду и семью со всеми твоими достижениями. Это был один и самых эмоциональных матчей в моей карьере, для меня было честью разделить с тобой этот корт. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего в будущем.

Даже не знаю, ребята, что сказать… Это что-то невероятное, что произошло. Буду честен, полтора месяца назад я еще не знал, вернусь ли я в Тур, буду ли я играть. А сейчас я стою тут, перед всеми вами, рядом с этим трофеем, и вы представить себе не можете, как много я боролся, чтобы быть сейчас здесь. Не хватит слов благодарности за всю вашу поддержку, которую я получил от вас с первой секунды, вы были невероятны. Без сомнений, это были, наверное, самые эмоциональные месяцы в моей карьере. Поэтому в моем сердце навсегда останется эта поддержка, которую я почувствовал здесь за последние три недели.

Также не хватит слов, чтобы отблагодарить всю мою команду, всю семью, всех, кого сейчас нет тут со мной. Вы знаете, какими трудными были эти последние полтора года. В моменты, когда было плохо, вы были рядом постоянно, чтобы поддерживать меня. Ничего из этого не было бы возможным, если бы вас не было. Хочу сказать спасибо всем, кто сделал все, чтобы этот турнир состоялся. Большое спасибо Tennis Australia, сейчас трудное время для организации соревнований, но эти два года вы делаете отличную работу.

Возможно, через полтора месяца я скажу, что, быть может, это был мой последний Australian Open, но в данный момент у меня столько энергии, чтобы продолжать идти дальше. Спасибо вам всем, я правда не могу объяснить, какие эмоции сейчас переживаю. Могу только сказать, что я буду стараться сделать все, чтобы приехать сюда и в следующем году», — сказал Надаль.

Источник — Большой теннис Украины

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sasha_Kup
    online
    Sasha_Kup, 30.01.2022 19:02
    +9
    У Медведева тарелка с надписью - ЛО..с одной стороны и Х на другой?)))
    Ссылка
    captain2009
    captain2009, 30.01.2022 19:43
    +7
    Face Control, 30.01.2022 19:32
    Две легенды на одном фото.
    Легенда на фото тільки одна - це Рафа. А чуваку, що стоїть поруч з Рафою, до легенди ще як до Марсу.
    Ссылка
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 30.01.2022 19:21
    +6
    Sasha_Kup, 30.01.2022 19:02
    У Медведева тарелка с надписью - ЛО..с одной стороны и Х на другой?)))
    +++😂😂😂
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 30.01.2022 19:17 (изменен)
    +6
    Sasha_Kup, 30.01.2022 19:02
    У Медведева тарелка с надписью - ЛО..с одной стороны и Х на другой?)))
    Як ви до цього додумались?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 19:29
    +3
    Sasha_Kup, 30.01.2022 19:02
    У Медведева тарелка с надписью - ЛО..с одной стороны и Х на другой?)))
    Это пять
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 20:14 (изменен)
    +1
    Face Control, 30.01.2022 20:09
    Алексей, теннис очень красивый вид спорта, или существует только один футбол для тебя?
    За все это время Олег, я понял одно. Ты топишь не за тех. Этим ты и выделяешься
    Медведев это тот же Дедзаебра только на минималках
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 30.01.2022 19:40
    +1
    Face Control, 30.01.2022 19:32
    Две легенды на одном фото.
    Скільки вихованців Шахтаря вигравали Золотий мяч, жодного, а у Динамо таких троє, все іди плач, кротяра
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 20:05
    0
    Face Control, 30.01.2022 20:00
    Даниил топище, жаль здесь таких теннисистов нет, тебя задевает этот факт?
    Олег, с каких пор ты перешел с футбола на теннис ?
    Нравятся цвета аквафреша ?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.01.2022 20:09
    -1
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 20:05
    Олег, с каких пор ты перешел с футбола на теннис ?
    Нравятся цвета аквафреша ?
    Алексей, теннис очень красивый вид спорта, или существует только один футбол для тебя?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.01.2022 20:00 (изменен)
    -5
    captain2009, 30.01.2022 19:43
    Легенда на фото тільки одна - це Рафа. А чуваку, що стоїть поруч з Рафою, до легенди ще як до Марсу.
    Даниил топище, жаль здесь таких теннисистов нет, тебя задевает этот факт?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.01.2022 19:32
    -8
    Две легенды на одном фото.
    Ссылка
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