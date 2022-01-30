Рафаэль НАДАЛЬ: «Медведев — потрясающий. Он выиграет Australian Open»

35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги победы над 25-летним россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open 2022.

«Всем добрый вечер. Или уже доброе утро. В первую очередь, я знаю, что это — тяжелый момент… Даниил, я был в такой же ситуации, как и ты, несколько раз на этом турнире, когда у меня были шансы забрать трофей. У меня нет сомнений, что ты выиграешь этот кубок несколько раз. Ты — потрясающий теннисист. Я хочу поздравить твою команду и семью со всеми твоими достижениями. Это был один и самых эмоциональных матчей в моей карьере, для меня было честью разделить с тобой этот корт. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего в будущем.

Даже не знаю, ребята, что сказать… Это что-то невероятное, что произошло. Буду честен, полтора месяца назад я еще не знал, вернусь ли я в Тур, буду ли я играть. А сейчас я стою тут, перед всеми вами, рядом с этим трофеем, и вы представить себе не можете, как много я боролся, чтобы быть сейчас здесь. Не хватит слов благодарности за всю вашу поддержку, которую я получил от вас с первой секунды, вы были невероятны. Без сомнений, это были, наверное, самые эмоциональные месяцы в моей карьере. Поэтому в моем сердце навсегда останется эта поддержка, которую я почувствовал здесь за последние три недели.

Также не хватит слов, чтобы отблагодарить всю мою команду, всю семью, всех, кого сейчас нет тут со мной. Вы знаете, какими трудными были эти последние полтора года. В моменты, когда было плохо, вы были рядом постоянно, чтобы поддерживать меня. Ничего из этого не было бы возможным, если бы вас не было. Хочу сказать спасибо всем, кто сделал все, чтобы этот турнир состоялся. Большое спасибо Tennis Australia, сейчас трудное время для организации соревнований, но эти два года вы делаете отличную работу.

Возможно, через полтора месяца я скажу, что, быть может, это был мой последний Australian Open, но в данный момент у меня столько энергии, чтобы продолжать идти дальше. Спасибо вам всем, я правда не могу объяснить, какие эмоции сейчас переживаю. Могу только сказать, что я буду стараться сделать все, чтобы приехать сюда и в следующем году», — сказал Надаль.