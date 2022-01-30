Даниил МЕДВЕДЕВ: «Надаль сделал нечто невероятное. Хочу его поздравить»

25-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от 35-летнего испанского спортсмена Рафаэля Надаля в финале Australian Open 2022.

«Трудно говорить после пяти с половиной часов игры и поражения. Хочу поздравить Надаля, потому что это нечто невероятное, что он сделал сегодня. Конечно, по ходу матча я просто старался играть, но после того, как игра закончилась, я спросил у Рафы: «Ты вообще устал?». Это потрясающе, как ему удалось повысить уровень своей игры после двух сетов. Это было что-то безумное. 21-й титул на турнирах Большого Шлема, что сказать… Ты — прекрасный чемпион, у вас ребята (у Большой Тройки — прим. ред.) отличная история соперничества, и она еще не закончилась. Поздравления твоей команде, конечно.

И спасибо моей команде, тем двум людям в моем боксе. Еще там обычно сидит моя жена. Наверное, телевизор сейчас сломан (смеется). Она — моя самая большая поддержка. Спасибо всей моей команде, что вы со мной, мои родители, моя сестра, если вы еще смотрите это, я люблю вас (смеется). В следующий раз я постараюсь быть лучше. Спасибо Tennis Australia, директору турнира Крейгу Тайли, это очень тяжелая работа, ты потом мне скажешь, был ли это твой самый трудный год. Я надеюсь, что ты продолжишь работать еще лет 15. И в конце хочу снова поблагодарить свою команду, спасибо», — сказал Медведев после матча.