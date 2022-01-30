ФК Динамо Брест обратился в CAS по делу против Хачериди

Восьмого февраля будет вынесено окончательное решение

  • 30.01.2022 15:15
  • 4785 просмотров
  • 2 комментария
ФК Динамо Брест обратился в CAS по делу против Хачериди
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 февраля рассмотрит дело брестского «Динамо» и Евгения Хачериди.
 
Ранее Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск Хачериди к ФК «Динамо Брест».  Клуб должен был компенсировать украинскому футболисту ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Называлась сумма в  в миллион долларов. После этого решения ФИФА в CAS обратился белорусский клуб.
 
Отметим, что в начале 2021 года Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с ФК «Динамо Брест» из-за нарушения клубом контрактных обязательств.

Источник — Шах и Шах

(4 голоса)

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Комментарии
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 30.01.2022 18:43
    0
    Dfs2262ar, 30.01.2022 17:07
    Вот ещё кончелыга мелитопольская)))
    зависть плохое чувство
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 30.01.2022 17:07
    -6
    Вот ещё кончелыга мелитопольская)))
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