Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер приобрел высококлассных игроков»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мыслями о новичках клуба в зимнее трансферное окно.

«Клуб приобрел высококлассных футболистов. Особенно выделяется Давид Нерес. Еще пару лет назад он играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил порядка 50 миллионов евро. Надеюсь, что он нам поможет в дальнейшем. Винисиус Тобиас еще молодой игрок, но он будет развиваться. Думаю, что его взяли больше на перспективу. Он будет составлять конкуренцию нашим ребятам», - сказал Бондарь.

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