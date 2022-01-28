СТЕПАНЕНКО: Винисиус — игрок на будущее. А Нересу нужно приносить результат

Украинский хавбек «Шахтера» рассказал о подготовке донецкой команды ко второй части сезона

  • 28.01.2022 10:47
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СТЕПАНЕНКО: Винисиус — игрок на будущее. А Нересу нужно приносить результат
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о рабочем процессе в Турции, первом контрольном матче межсезонья и новичках команды.

– Тарас, заканчивается вторая неделя сбора. Как самочувствие?
– Все нормально. Есть немного усталость, крепатура, но все в рабочем режиме. Это нормально, когда на первом сборе ты работаешь где-то на усталости.

– Первая неделя была больше втягивающей. Чем команда занимается сейчас?
– Отрабатываем определенные элементы игры. Очень много тактических упражнений, которые сочетаются с интенсивными отрезками. Больше специфической работы: тактика, с мячом, командные действия. Все это интенсивно и с довольно большими промежутками времени, чтобы имплементировать в игру то, что выполняется в тактических упражнениях.

– Если говорить о тактике, вы отрабатываете что-то новое или закрепляете то, что было на протяжении осенней части сезона?
– Я не могу раскрыть всего. Есть видение игры главного тренера, и он над этим усердно трудится. Нормально, когда не сразу все получается, и мы довольно долго все отрабатываем. В принципе, мы это делали и в сезоне. Работаем над построением игры: в ней есть разные компоненты (начало атаки, переходы), над ними и трудимся.

– Какие впечатления от первого матча? Насколько важно было после длинного перерыва почувствовать мяч, партнеров?
– Играли против неплохой команды. Чем австрийцы славятся, и мне это нравится, что они всегда прессингуют, играют с ромбом в середине и двумя нападающими. В принципе, это для нас хорошо, потому что мы как раз пытались выходить из обороны через короткий пас, без длинных передач. Не всегда получалось, тем не менее некоторые наработки проходили и удавались. Видно, что еще физически не совсем готовы, нет тех движения и легкости, которые должны быть. Это первый, втягивающий матч, дальше будет лучше.

– Как на данном этапе оценил бы свою форму и команды в целом?
– Может быть, на 60 процентов. За две недели форму тяжело набрать. Повторюсь, сейчас мы постоянно под нагрузкой, где-то тяжелые ноги, где-то крепатура, а где-то и голова еще не совсем привыкла после отдыха. Но процентов 60 есть.

– Вторую неделю с командой тренируются новички Давид Нерес и Винисиус Тобиас. Твое мнение об этих ребятах?
– Винисиус – молодой парень, который пока смотрит и привыкает. Думаю, это футболист на будущее «Шахтера». Ему нужно время, чтобы адаптироваться, хотя с «Вольфсбергером» он отдал две голевые передачи. Постепенно наберет форму, поймет, как команда играет, и будет создавать конкуренцию. А Давид, можно сказать, уже опытный футболист, и его взяли под результат. Ему нужно быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться к команде, знакомиться с партнерами, чтобы уже с самого начала сезона приносить результат.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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