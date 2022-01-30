Гусев рассказал, чего не хватает Диалло, чтобы попасть в первую команду

19-летнему сенегальцу нужно научиться отбирать мяч

  • 30.01.2022 13:30
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  • 1 комментарий
Гусев рассказал, чего не хватает Диалло, чтобы попасть в первую команду
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Олег Гусев, помощник главного тренера киевского «Динамо», рассказал, если ли шансы у 19-летнего сенегальца Самбы Диалло попасть в первую команду.
 
«Если он продолжит работать в том же духе, то да. Не зря ведь он в U-19 забивает и в чемпионате, и в Юношеской лиге УЕФА таким командам, таким школам футбольным. Все задатки у него есть: скорость, дриблинг, много забивает, отдает.
 
Добавить в игре в обороне, потому что если на уровне U-19 можно еще не отбирать мяч, то в первой команде чуть-чуть другие требования. Ему надо в этом аспекте добавить, думаю, у него есть все шансы», – сказал Гусев.

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Источник — Футбольный формат

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 30.01.2022 14:02
    0
    мозгов, мозгов. Это самое главное в футболе
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