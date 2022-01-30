ГУСЕВ – о работе с Луческу: «Два года назад это казалось фантастикой»

Олег Гусев, помощник главного тренера киевского «Динамо», рассказал о работе с Мирчей Луческу, который ранее 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер».



«Если бы сказали, что в тренерском штабе «Динамо», то поверил бы, потому что было стремление туда попасть. Но насчет того, что Луческу придет и будет моим наставником, то да, два года назад это казалось из области фантастики.



Дерби ушло на второй план. Луческу стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: «Забыли все, что было. Мы сейчас строим новую команду и надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас». Как показал первый год, у нас это получилось. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение и команда, я считаю, вышла на новый уровень», – сказал Гусев.