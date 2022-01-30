ГУСЕВ – о работе с Луческу: «Два года назад это казалось фантастикой»

Ассистент тренера киевского «Динамо» – о работе с румынским специалистов

  • 30.01.2022 12:30
  • 899 просмотров
  • 2 комментария
ГУСЕВ – о работе с Луческу: «Два года назад это казалось фантастикой»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Олег Гусев, помощник главного тренера киевского «Динамо», рассказал о работе с Мирчей Луческу, который ранее 12 лет возглавлял донецкий «Шахтер».
 
«Если бы сказали, что в тренерском штабе «Динамо», то поверил бы, потому что было стремление туда попасть. Но насчет того, что Луческу придет и будет моим наставником, то да, два года назад это казалось из области фантастики.
 
Дерби ушло на второй план. Луческу стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: «Забыли все, что было. Мы сейчас строим новую команду и надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас». Как показал первый год, у нас это получилось. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение и команда, я считаю, вышла на новый уровень», – сказал Гусев.

Источник — Футбольный формат

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    leccinum
    leccinum, 30.01.2022 12:53
    0
    ĴØЌÉŔ, 30.01.2022 12:35
    Хозяин сказал языки засунуть в зад и молчать. Стадо молча выполняет приказы. 
    а чего тому же Гусенку возмущаться?
    есть возможность поучиться у квалифицированного и опытного тренера. и еще зарплату за это получает
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ
    ĴØЌÉŔ, 30.01.2022 12:35
    -3
    Хозяин сказал языки засунуть в зад и молчать. Стадо молча выполняет приказы. 
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности