Ливерпуль за 60 миллионов покупает вингера Порту

«Ливерпуль» в ближайшее время усилит свой состав фланговым футболистом «Порту» Луисом Диасом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний колумбиец проходит медосмотр перед трансфером в мерсисайдский клуб. Первую часть медосмотра в Аргентине он уже прошел.

Ожидается, что за Диаса «Ливерпуль» заплатит 40 млн евро, еще 20 предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подпишет контракт до 2027 года.

В нынешнем сезоне Луис Диас провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать Пауло Дибалу.