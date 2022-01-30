Ливерпуль за 60 миллионов покупает вингера Порту

«Ливерпуль» в ближайшее время усилит свой состав фланговым футболистом «Порту» Луисом Диасом.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний колумбиец проходит медосмотр перед трансфером в мерсисайдский клуб. Первую часть медосмотра в Аргентине он уже прошел.
Ожидается, что за Диаса «Ливерпуль» заплатит 40 млн евро, еще 20 предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подпишет контракт до 2027 года.
В нынешнем сезоне Луис Диас провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать Пауло Дибалу.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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