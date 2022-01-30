Ливерпуль за 60 миллионов покупает вингера Порту

Луис Диас проходит медобследование

  • 30.01.2022 12:24
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Ливерпуль за 60 миллионов покупает вингера Порту
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в ближайшее время усилит свой состав фланговым футболистом «Порту» Луисом Диасом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний колумбиец проходит медосмотр перед трансфером в мерсисайдский клуб. Первую часть медосмотра в Аргентине он уже прошел.

Ожидается, что за Диаса «Ливерпуль» заплатит 40 млн евро, еще 20 предусмотрены в качестве бонусов. Игрок подпишет контракт до 2027 года.

В нынешнем сезоне Луис Диас провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет подписать Пауло Дибалу.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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