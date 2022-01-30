Артем БОНДАРЕНКО: «Ребята из Мариуполя сказали, что нам повезло»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с азовцами в спарринге

  • 30.01.2022 10:28
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Артем БОНДАРЕНКО: «Ребята из Мариуполя сказали, что нам повезло»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Футболист «Шахтера» Артем Бондаренко поделился своими мыслями о контрольном матче «горняков» против «Мариуполя», который завершился вничью 0:0.

«Конечно, все спарринги полезны. Тренерский штаб имел возможность увидеть, чего нам не хватает, что получается хуже, а что лучше. В следующих играх будем исправлять ошибки, чтобы подойти к чемпионату в оптимальных кондициях. 

В «Мариуполе» знаю всех игроков и тренерский штаб, было приятно встретиться, я соскучился. Ребята пошутили, что нам еще повезло, что сыграли 0:0, а не проиграли», - сказал Бондаренко.

Отметим, что свой следующий матч на сборах в Турции «Шахтер» проведет 31 января. Соперником «горняков» будет сербская «Црвена Звезда».

Источник — Футбол 1/2/3

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