Артем БОНДАРЕНКО: «Ребята из Мариуполя сказали, что нам повезло»

Футболист «Шахтера» Артем Бондаренко поделился своими мыслями о контрольном матче «горняков» против «Мариуполя», который завершился вничью 0:0.

«Конечно, все спарринги полезны. Тренерский штаб имел возможность увидеть, чего нам не хватает, что получается хуже, а что лучше. В следующих играх будем исправлять ошибки, чтобы подойти к чемпионату в оптимальных кондициях.

В «Мариуполе» знаю всех игроков и тренерский штаб, было приятно встретиться, я соскучился. Ребята пошутили, что нам еще повезло, что сыграли 0:0, а не проиграли», - сказал Бондаренко.

Отметим, что свой следующий матч на сборах в Турции «Шахтер» проведет 31 января. Соперником «горняков» будет сербская «Црвена Звезда».