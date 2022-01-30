Александр АЛИЕВ: «После возвращение в Динамо я был слабее партнеров»

Экс-игрок «Динамо» вспомнил важный период своей карьеры

  • 30.01.2022 10:10
  • 1830 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «После возвращение в Динамо я был слабее партнеров»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, почему не сложилась его карьера во время второго прихода в «Динамо» после трансфера из московского «Локомотива».

– Я не прошел полноценные сборы с «Локомотивом». В «Динамо» я уже перешел накануне старта сезона. На зимних сборах закладывается фундамент на весь сезон. Из-за этого я был слабее и главный тренер Семин это видел. Я на него не обижаюсь сейчас. Тогда я этого, само собой, не понимал. 

– Насколько я помню, «Локомотив» долго не хотел отпускать тебя. Тебе даже пришлось часть своих денег заплатить, чтобы вернуться в «Динамо». Это сумма измеряется в миллионах?
– На самом деле, я ничего не платил. В «Локомотиве» у меня была хорошая зарплата. Я мог не играть, но продолжать там сидеть и получать деньги. Зачем мне это нужно? Я хотел играть. Я понял, что не найду общий язык с новым президентом. Мне был неинтересен этот человек. Это бы не пошло на пользу мне и президенту. 

– В «Локомотиве» зарплата была выше, чем в «Динамо»?
– Нет. Такая же.

– ​Если верить интернет-ресурсам, то на пике твоя зарплата составляла 2,7 млн €.
– Нет, это не так. Было меньше. Не знаю, кто это писал и говорил. Если президент «Динамо» Игорь Суркис захочет сказать, то пускай это сделает.

– Ну, больше двух миллионов была зарплата?
– Нет. Не было даже двух, - сказал Алиев.

Ранее Алиев раскритиковал поведение журналиста Андрея Сенькива.

Источник — BurBuzz

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Konrad
    online
    Konrad, 30.01.2022 10:42
    0
    Забагато хача.
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