Не заладился сезон. Топ-7 футболистов, которые сейчас не впечатляют

Не позже, чем в прошлом сезоне, эти футболисты были лидерами своих команд, много забивали (речь о полевых игроках), вели игру. Но в нынешнем сезоне явно что-то пошло не так. Причина спада – у каждого своя, ведь, как известно, «каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Мы не будем сейчас копошиться в этих причинах. Мы просто констатируем.

Лионель МЕССИ, 34 года

Клуб: «ПСЖ»

Бывший лидер «Барселоны» и сборной Аргентины (тут не бывший, а пока действующий) пришел в «ПСЖ», чтобы вывести парижский клуб на более высокий уровень. Спору нет, футболки «Сен-Жермен» с фамилией Месси до сих пор расходятся на «ура». А вот сама игра Лео в нынешнем сезоне не впечатляет. И это – мягко сказано. Лишь один гол в 12 матчах чемпионата Франции – это худший показатель для лучшего футболиста Европы за всю его карьеру. Главной причиной затянувшегося кризиса осведомленные источники называют прохладный парижский климат, хандру и коронавирус. Если так и дальше пойдет, то следующего «Золотого мяча» аргентинцу не видать.

Джейдон САНЧО, 21 год

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

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В прошлом году «красные дьяволы» за одного из самых талантливых английских футболистов последнего десятилетия заплатили «Дортмунду» целых 85 миллионов евро. Это они еще отхватили полузащитника «по дешевке», так как летом 2020 года «МЮ» был готов выложить за Санчо 98 млн, но «Боруссия» уперлась и требовала 120 млн. Тем не менее, трансфер Джейдона прошлым летом попал в топ-тройку по дороговизне – после переходов Лукаку и Грилиша. Однако «отбить деньги» на Санчо «МЮ» пока что не получается. Англичанин не демонстрирует и половины от той результативности, которую демонстрировал в Бундеслиге. Уж очень болезненной оказалась адаптация парня к новым условиям. Хотя, справедливости ради нужно признать, что Санчо порой не играет только потому, что играет Роналду. Он же памятник…

Ромелу ЛУКАКУ, 28 лет

Клуб: «Челси»

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Зарубежная карьера этого бельгийского «танка» началась именно в АПЛ. И конкретно – в «Челси». Но тогда, десять лет назад, роман «аристократов» и Ромелу не сложился. Однако прошлым летом Лукаку возвращался на «Стемфорд Бридж» уже в качестве одного из лучших центрфорвардов мира. Возвращался домой – по заверениям самого футболиста. Но, похоже, не сложилось и в этот раз. Хотя возвращение бельгийца в «Челси» поначалу казалось впечатляющим: четыре гола в четырех поединках. Но дальше прицел сбился. И виной тому не только травма. Месяц назад Лукаку публично признал, что уход из «Интера» стал ошибкой. Мол, я несчастлив в «Челси» и хочу обратно в Милан. После таких слов отношения между Лукаку и главным тренером «синих» Тухелем испортились. Кроме того, лондонский клуб оштрафовал самого дорогого игрока прошлого года за «несанкционированное интервью» на более чем полмиллиона евро. Но главное ведь в другом – Ром в «Челси» и Ром в «Интере» - это два разных игрока. Не в пользу первому.

Луис СУАРЕС, 35 лет

Клуб: «Атлетико»

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В сентябре прошлого года Луис Суарес стал игроком «Атлетико»: это после того, как «Барса» буквально выдавила форварда из клуба. Знаменитый нападающий оказался ненужным на «Камп Ноу», хотя все еще мог делать разницу. Это он доказал в своем первом сезоне за «матрасников»: уругваец был одним из первых, кто тащил мадридскую команду к «золоту» Примеры. Однако следующий, то бишь нынешний сезон, у Луиса не задался. Он перестал регулярно забивать, начал конфликтовать с наставником «Атлетико» Симеоне. Суарес не поражает ворота соперников в чемпионате Испании уже восемь матчей подряд – это повторение его личного антирекорда.

Джанлуиджи ДОННАРУММА, 22 года

Клуб: «ПСЖ»

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«Доннарумма – сильнейший вратарь мира. Удивлен, что он не основной в «ПСЖ». Под этой фразой великого и ужасного Златана Ибрагимовича могли бы подписаться многие не только любители футбола, но и специалисты. Джиджи переходил в «Париж» из «Милана» на вершине славы. Как тогда казалось: не только свежеиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии, но и футболист, во многом благодаря которому и состоялось то итальянское континентальное «золото». Однако, как и другим новобранцам парижан – Месси и Рамосу, Доннарумме тоже понадобилось длительное время на адаптацию. Пока что молодой итальянский голкипер заметно проигрывает конкуренцию 35-летнему костариканцу Навасу. И предпосылок к обратному пока что не видно.

Маркус РАШФОРД, 24 года

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

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В ноябре прошлого года Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи. Эту награду он получил за свою гражданскую позицию во время коронавируса. А еще совсем недавно он получил почетную степень доктора в одном из университетов Манчестера. А о доброте и отзывчивости этого парня ходят легенды. Но вот в футбольном плане дела у Маркуса в нынешнем сезоне идут ни шатко, ни валко. Раньше было явно круче. Поговаривают даже, что Рашфорд готов покинуть «Олд Траффорд» и перебраться на «Камп Ноу». Хотя, справедливости ради, нужно признать, что сейчас у всего «МанЮнайтед» дела идут так себе.

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ, 32 года

Клуб: «Арсенал»

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В предыдущие сезоны лидер атак «Арсенала» Обамеянг боролся за звание лучшего бомбардира АПЛ, а вот в сезоне нынешнем борется лишь за неутешительный титул форварда, запоровшего очень много голевых моментов. Еще пару лет назад за габонцем выстраивалась очередь из желающих его ангажировать толстосумов (первой в этом списке называлась «Барселона»), сейчас же он не нужен фактически и «канонирам». «Отберите у Обамеянга капитанскую повязку и выгоните из клуба этого клоуна» - кто бы мог подумать еще год назад, что в адрес Пьера-Эмерика болельщики лондонского клуба будут бросать подобные слова. Тем не менее, нужно признать, что результативность (да и уровень игры) Обамеянга падала последние три сезона. Он попросту перестал прогрессировать. Да и нелюбовь игрока к соблюдению режима тоже сказывается. В общем, от некогда грозного нападающего осталась лишь тень. И больше всех в этой ситуации виновен именно сам игрок.