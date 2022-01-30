Остап МАРКЕВИЧ: «В игре с Шахтером ребята выполнили установку»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче против донецкого «Шахтера», который завершился вничью 0:0.

«С учетом того, что предложение от Шахтера поступило довольно неожиданно, и за день до этой игры ребятам была предложена интенсивная работа, мы, конечно, довольны. К тому же у нас отсутствовал ряд основных футболистов. Семь игроков не смогли принять участие в игре. Это и Чех, и Кулаков, и Чоботенко, и Топалов. Это для нас важно, учитывая силу соперника. Но ребята старались, было видно желание. Они хотели себя проявить и выполнили наши наставления», - сказал Маркевич.

Напомним, что первую часть сезона азовцы завершили на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.