Спортивный директор Руха: «Соломон-Отабор должен подойти нашему клубу»

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал заключение контракта с английским полузащитником Соломоном-Отабором.
«В очередной раз хотел бы подчеркнуть, что трансферы, которые проходят во время зимнего межсезонья, – это большая совместная работа всего клуба. Мы работали над этим полгода. Очень доволен, что Соломон присоединился к нам.
Если анализировать список клубов, за которые играл Соломон, он достаточно велик. Еще в декабре он играл свои крайние матчи в чемпионате Шотландии. До этого защищал цвета «Бирмингема». Это довольно хорошие клубы. Считаю, что этот игрок должен подойти нашему клубу по всем параметрам. Леонид Кучук любит, чтобы вингеры были быстрыми и обладали классным дриблингом. Вив Соломон-Отабор – именно такой футболист».
Источник — ФК Рух Львов
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