Спортивный директор Руха: «Соломон-Отабор должен подойти нашему клубу»

Владимир Лапицкий прокомментировал подписание англичанина

  • 30.01.2022 04:34
  • 60 просмотров
  • 0 комментариев
Спортивный директор Руха: «Соломон-Отабор должен подойти нашему клубу»
© ФК Рух

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал заключение контракта с английским полузащитником Соломоном-Отабором.

«В очередной раз хотел бы подчеркнуть, что трансферы, которые проходят во время зимнего межсезонья, – это большая совместная работа всего клуба. Мы работали над этим полгода. Очень доволен, что Соломон присоединился к нам.

Если анализировать список клубов, за которые играл Соломон, он достаточно велик. Еще в декабре он играл свои крайние матчи в чемпионате Шотландии. До этого защищал цвета «Бирмингема». Это довольно хорошие клубы. Считаю, что этот игрок должен подойти нашему клубу по всем параметрам. Леонид Кучук любит, чтобы вингеры были быстрыми и обладали классным дриблингом. Вив Соломон-Отабор – именно такой футболист».

Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности