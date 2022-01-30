Спортивный директор Руха: «Соломон-Отабор должен подойти нашему клубу»

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал заключение контракта с английским полузащитником Соломоном-Отабором.

«В очередной раз хотел бы подчеркнуть, что трансферы, которые проходят во время зимнего межсезонья, – это большая совместная работа всего клуба. Мы работали над этим полгода. Очень доволен, что Соломон присоединился к нам.

Если анализировать список клубов, за которые играл Соломон, он достаточно велик. Еще в декабре он играл свои крайние матчи в чемпионате Шотландии. До этого защищал цвета «Бирмингема». Это довольно хорошие клубы. Считаю, что этот игрок должен подойти нашему клубу по всем параметрам. Леонид Кучук любит, чтобы вингеры были быстрыми и обладали классным дриблингом. Вив Соломон-Отабор – именно такой футболист».