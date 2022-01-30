Удачный дебют. Юрченко отметился ассистом в спарринге Риги

Украинский полузащитник Владлен Юрченко, который перешел в латвийскую «Ригу», провел первый матч в составе своего нового клуба.
В товарищеском поединке против словацкой «Жилины» Юрченко уже на 4-й минуте отдал голевую передачу партнеру.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Риги».
Источник — Sport.ua
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